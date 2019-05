huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) “L’” sarà ilin occasioneFesta del 2. Lo rende noto il ministeroDifesa. Un, sottolineano all’Adnkronos fontiDifesa, “che vuole evidenziare la volontà di non lasciare indietro nessuno, di combattere contro le emarginazioni sociali. Un segno di attenzione agli ultimi per un evento che ha di per sé un carattere inclusivo proprio perché si svolge in occasioneFestaRepubblica, ricorrenza che unisce tutti gli Italiani”. C’è chi, nel Pd, vede nell’iniziativaministra grillina Elisabetta Trenta una risposta alla chiusura dei porti del ministro dell’Interno leghista, un nuovo capitolo. “Trenta - twitta Sensi - in un polemico e un po’ ridicolo crescendo rossiniano contro Salvini intitola la sfilata ...

SecolodItalia1 : Anche la parata del 2 giugno si piega al politicamente corretto. Il tema sarà l’inclusione - HuffPostItalia : L'inclusione sarà il tema della parata militare del 2 giugno - mayor_devis : @Pontifex_it Dobbiamo liberare tutti insieme i loro cuori e la loro mente dal buio delle tenebre dei vizzi e della… -