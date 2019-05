Lezioni spagnole per l' autonomia italiana

ELezioni spagnole : vincono i socialisti ma la vera novità è l'ingresso del partito Vox : Gli exit poll sembrano parlare chiaro: i socialisti sono di nuovo vincitori ma, dopo 40 anni di democrazia, la Spagna vede un partito di estrema destra entrare in parlamento, con circa 24 seggi. Si chiama "Vox", il neonato prodotto della nuova destra conservatrice che offre sostegno ai Popolari e al partito Ciudadanos, per immaginare un nuovo governo di destra, ora che i socialisti non riescono a costruire una maggioranza. Santiago Abascal, ...

Le eLezioni spagnole e la sirena di Gernika : La piattaforma politica di Vox è quanto di peggio si possa immaginare : centralismo assoluto e nessuna concessione alle autonomie, euroscetticismo, una serie di posizioni su aborto, unioni civili, ...

Le eLezioni spagnole commentate dalla stampa europea : Il Partito socialista spagnolo ha vinto le elezioni: Pedro Sánchez ha ottenuto la maggioranza del voto popolare, ma non potrà governare senza alleanze. L’analisi dei quotidiani spagnoli ed europei dopo il voto del 28 aprile. Leggi

ELezioni spagnole - ultime ore per convincere gli indecisi. E i popolari aprono all'estrema destra di Vox : Altrimenti lo spettro dell'ultradestra potrebbe farsi concreto sulla scena politica spagnola. Per questo durante tutta la campagna il leader socialista ha puntato il dito contro le proposte '...

L'estrema destra all'attacco nelle eLezioni spagnole : 26 aprile 2019 12:01 Il 28 aprile, per la terza volta in poco più di tre anni, gli spagnoli torneranno alle urne. Gli occhi del mondo saranno puntati su Vox, il partito di estrema destra che con ogni probabilità entrerà per la prima volta nel parlamento nazionale dopo aver fatto il suo esordio nel parlamento andaluso a ...