L' ex pentito Scarantino | Così venivo indottrinato dai poliziotti

Depistaggio Borsellino - il falso pentito Scarantino : “Io ho collaborato perché mi picchiavano e umiliavano” : “Io sono colpevole di essere innocente“. Vincenzo Scarantino lo ripete più volte. Il falso pentito ha deposto oggi al processo per il Depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio. L’ex picciotto della Guadagna di Palermo, che dopo avere deciso di collaborare con la giustizia ha ritrattato per due volte, sta ripercorrendo la sua storia da pentito prima e poi da ex collaboratore. Nell’ottobre del 1992 ero in carcere a ...

Depistaggio Borsellino - il falso pentito Scarantino : “Colpevole di essere innocente. Ho collaborato perché mi picchiavano” : “Io sono colpevole di essere innocente“. Vincenzo Scarantino lo ripete più volte. Il falso pentito ha deposto oggi al processo per il Depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio. L’ex picciotto della Guadagna di Palermo, che dopo avere deciso di collaborare con la giustizia ha ritrattato per due volte, sta ripercorrendo la sua storia da pentito prima e poi da ex collaboratore. Nell’ottobre del 1992 ero in carcere a ...

**Mafia : ex pentito Scarantino - 'La Barbera mi diceva che ero Buscetta junior'** : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Arnaldo La Barbera, l'ex capo della Squadra mobile di Palermo, che guidava il gruppo 'Falcone e Borsellino' "mi diceva sempre che io ero come Buscetta, mi chiamava 'Buscetta junior'. Mi davano lezioni di grammatica con i video di Buscetta, ma io non valevo un cap

Mafia : ex pentito Scarantino - 'decisi di collaborare perché stanco di essere picchiato' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Nel 1994 ho chiesto di collaborare con i magistrati perché non ne potevo più, mi hanno umiliato per mesi, mi facevano spogliare nudo e mi davano dei colpi nelle parti intime. Poi mi dicevano di guardare a terra e mi davano schiaffi in bocca. Mi davano calci con

Mafia : ex pentito Scarantino - 'Andriotta era una microspia umana - uno spione' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Il falso pentito Francesco Andriotta "era una microspia umana, uno spione e uno sbirro". A dirlo in aula, proseguendo la sua deposizione in aula al processo sul depistaggio sulle indagini della strage di Via D'Amelio è l'ex pentito Vincenzo Scarantino. Francesco

Mafia : l'ex pentito Scarantino - 'Io colpevole di essere innocente' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Io colpevole di essere innocente". Lo ripete più volte, in aula, durante la deposizione al processo per il depistaggio sulle indagini della strage di via D'Amelio, l'ex pentito Vincenzo Scarantino. l'ex picciotto della Guadagna di Palermo, che dopo avere deciso di col