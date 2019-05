huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Sono con Salvini quando dice che l’deve essere responsabile del suo futuro. L’sarà la prossima grande sfida per l’zona. E se l’zona non dà risposte flessibili, allora si romperà: l’uscirà”.Per Gerolf Annemans l’Italyexit non è affatto un tabù. Leader del partito nazionalista fiammingo Vlaams Belang – di destra, nato dal Vlaams Blok, sciolto dopo una condanna per istigazione al razzismo nel 2004 – Annemans sarà presente domani a Milano in piazza Duomo per la convention sovranista con Matteo Salvini e Marine Le Pen. “L’è troppo grande da gestire, non è troppo grande per fallire”, ci dice l’parlamentare ricandidato in questa tornata elettorale di maggio.Cosa si aspetta dalla giornata milanese?Quella di ...

mauriziofabi99 : RT @HuffPostItalia: 'L'euro è ingestibile, senza riforme l'Italia uscirà' - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'L'euro è ingestibile, senza riforme l'Italia uscirà' - HuffPostItalia : 'L'euro è ingestibile, senza riforme l'Italia uscirà' -