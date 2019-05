Letizia di Spagna batte Kate Middleton | il tailleur pantaloni che dovremmo avere tutte

Nemmeno Kate Middleton ha osato tanto! Letizia di Spagna con la tuta low cost da 49 - 99 euro : Letizia di Spagna si è presentata con un look decisamente poco regale ma incantevole alle finali del FameLab España 2019, concorso internazionale di scienze. La Sovrana, abbandonato il raffinato tubino bianco, indossa una tuta blu, firmata Mango, da 49,99 euro. Un capo low cost che aveva già indossato due volte nel 2015. Nemmeno Kate Middleton, regina del riciclo e del risparmio, ha mai osato tanto: riproporre per la terza volta un outfit ...

Letizia di Spagna - l’abito anonimo che fa tremare Meghan Markle : Letizia di Spagna celebra i 175 anni della polizia e incanta con un look essenziale ma ultra chic. La Regina spagnola si conferma un’icona di stile. Bastano pochi ma essenziali dettagli griffati per trasformare un abito semplice nelle linee in un capolavoro di eleganza. Letizia si presenta all’evento in onore delle forze dell’ordine con un classico tubino bianco (qui i consigli per indossare quello nero), con inserti neri. Lo ...

Letizia di Spagna ricicla l’abito verde e non cambia nulla. Peggio di Kate Middleton : Letizia di Spagna, 46 anni, ricicla l’abito verde ed è una meraviglia. La Sovrana visita il Real Monasterio de la Encarnación a Madrid e si contraddistingue ancora una volta per eleganza, anche quando ripropone il look a distanza di pochi mesi. Letizia sfoggia infatti un abito di seta verde con decori etnici e gonna a pieghe, del marchio Sandro. Lo abbina a delle décolletée nere di Prada e alla clutch di Hugo Boss. Per proteggersi dal ...

Letizia di Spagna copia ancora Kate Middleton : l’abito regale è low cost : Letizia di Spagna saluta l’Argentina dove si è recata col marito Felipe VI in visita di Stato. L’ultimo look è regale. L’abito a pois (Letizia ha la versione a quadratini) infatti è un grande classico delle teste coronate, specialmente inglesi. Lady Diana e soprattutto Kate Middleton ne sono un esempio. Letizia dunque s’ispira ancora una volta in questo tour alla Duchessa di Cambridge, dopo l’abito di Zara, e opta ...