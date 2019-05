Legge contro aborto e pena di morte Paradosso in Alabama | la vita va difesa sempre

Emily Ratajkowski posa nuda contro la Legge anti-aborto dell’Alabama - : Sandra Rondini nuda su Instagram, per sottolineare che il corpo delle donne appartiene solo alle donne che in tema di aborto devono avere piena libertà di scelta, la top model scatena l'ira degli hater e degli attivisti pro-life che difendono la legge anti-aborto votata in Alabama La governatrice dell’Alabama, Kay Ivey, ha firmato il provvedimento di legge che vieta l’aborto in Alabama. Testo passato in Senato grazie ai voti di 25 ...

Emily Ratajkowski nuda contro la Legge anti-aborto : “Nostro corpo - nostra scelta” : La modella ha protestato contro il divieto assoluto di abortire stabilito in Alabama con un'immagine postata sui social

Alabama - Lady Gaga contro Legge antiaborto : “E’ un oltraggio” : Dopo Alyssa Milano e Milla Jovovich, anche Lady Gaga prende posizione contro l'approvazione della legge anti-aborto nello stato dell`Alabama, negli Stati Uniti. Su Twitter spiega: "È un oltraggio vietare l`aborto in Alabama, ed è ancor più atroce il fatto che esclude coloro che sono state violentate o che stanno vivendo un incesto consensuale o meno". "C'è anche una pena più dura per i medici che eseguono queste operazioni che per la maggior ...

Lady Gaga contro la Legge sull’aborto dell’Alabama oscurantista e retrograda : “Una farsa : medici puniti più degli stupratori” : Dopo l'approvazione di una legge che abolisce l'aborto nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti, impedendo l'interruzione della gravidanza in tutti i casi tranne che vi sia pericolo di vita per la madre, anche Lady Gaga si è schierata con le tante donne scese in piazza per protestare contro una norma oscurantista e lesiva dei diritti umani. La legge che criminalizza qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, anche quando essa è frutto ...

Usa - la governatrice dell’Alabama ha ratificato la Legge contro l’aborto. Gli attivisti inizieranno la battaglia legale : La governatrice dell’Alabama, Kay Ivey, ha firmato la legge contro l’aborto approvata ieri dal Senato dello Stato Usa. Il provvedimento prevede un divieto quasi totale alll’interruzione di gravidanza in tutto lo stato, anche nei casi di stupro e incesto. Dopo la ratifica, il testo entrerà in vigore fra sei mesi. La legge, prevede che una donna possa abortire solo in presenza di un grave rischio per la sua salute o in caso di ...

Voto di scambio - ok del Senato : ora è Legge - ma Forza Italia e Partito Democratico votano contro : La legge sul Voto di scambio è stata approvata dal Senato, nonostante i voti contrari di Forza Italia e Partito Democratico. Esulta il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "La nostra riforma è legge. RafForzare questa norma era un dovere nei confronti di chi ha dato la vita per impedire ogni patto tra politica e criminalità organizzata".Continua a leggere

Alabama - ok a severa Legge contro aborto : 04.45 Con il via libera del Senato, il parlamento dell'Alabama ha approvato la legge che vieta l'aborto più restrittiva d'America. L'interruzione di gravidanza è proibita ad ogni stadio, anche nei casi di stupro o incesto. L'unica eccezione possibile è se la madre è in grave pericolo di vita. Per i medici che praticano l'interruzione di gravidanza in Alabama sono previsti fino a 99 anni di carcere.Alla legge manca solo, ora, la firma del ...

Voto di scambio politico mafioso è Legge - Forza Italia e Pd hanno votato contro : Come era già accaduto per il Voto alla Camera, il 7 marzo scorso, Pd e Forza Italia hanno votato contro. Ma è diventata legge dello Stato, con il via libera dall’Aula del Senato. il ddl sul Voto di scambio. Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, 81 no e 2 astenuti ed è approvato in via definitiva. L'articolo Voto di scambio politico mafioso è legge, Forza Italia e Pd hanno votato contro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Secondo la Legge lo striscione contro Salvini non andava rimosso : I recenti episodi che hanno portato la Polizia a intervenire per rimuovere manifestazioni di dissenso verbale nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, hanno riportato alla ribalta il dibattito sui limiti alla manifestazione del pensiero esercitata in contrapposizione al contemporaneo

Sciopero del sesso contro la Legge sull’aborto in Georgia : L'articolo Sciopero del sesso contro la legge sull’aborto in Georgia proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Usa - star di Hollywood lancia lo sciopero del sesso contro la Legge sull'aborto in Georgia : Divide l'iniziativa dell'attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano. Molte le critiche: "Idea sessista, nega il piacere delle donne". Nel mirino la legge che vieta l'aborto non appena si può individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane.

Alyssa Milano lancia sciopero del sesso contro Legge anti-aborto : “Lo sciopero del sesso” per protestare contro la nuova legge della Georgia che vieta l’aborto non appena si possa individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane. La proposta viene dall’attrice e attivista Me Too Alyssa Milano, che su Twitter ha lanciato l’hashtag #SexStrike.Una proposta che sui social ha incassato adesioni, ma anche critiche: c’è infatti chi sostiene che si ...

Diffamazione - Fieg : "Subito una Legge contro le liti temerarie" : auspicabile che si giunga a una rapida approvazione del provvedimento contro le liti temerarie , nell'interesse generale a una libera e corretta informazione, che è garanzia fondamentale di ...

Papa Francesco e la nuova Legge contro gli abusi sessuali in Vaticano : Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro (foto: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images) Continua la lotta di Papa Francesco contro gli abusi sessuali. Il pontefice ha varato un motu proprio, cioè una legge della Chiesa cattolica, che impone a tutte le religiose e ai religiosi, di qualsiasi ordine, di denunciare gli abusi segnalandoli alle autorità ecclesiastiche, che dovranno dotarsi di adeguati sportelli. “I ...