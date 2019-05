Lega Pro | cambia l’orario di una partita del weekend DETTAGLI

La protesta dei prof romani a sostegno della colLega di Palermo sospesa : Con un garofano all’occhiello e una rosa rossa in mano hanno cantato Bella Ciao davanti al ministero della Pubblica istruzione, in viale Trastevere. professori solidali con la collega di Palermo, sospesa e sanzionata per non aver vigilato sui suoi alunni colpevoli di aver paragonato le misure del decreto sicurezza del ministro dell’Interno Salvini alle leggi razziali del ’38. Una protesta “in segno di lutto”, ...

Anche i 5 Stelle contro la sospensione della prof : "Fatto grave - la Lega censura?" : Il caso della professoressa sospesa da un istituto industriale di Palermo per un video (realizzato dagli studenti) critico delle politiche di Matteo Salvini provoca divisioni Anche nel governo gialloverde. Dopo le critiche di Grasso e Zingaretti, infatti, tocca a Luigi Gallo, presidente Commissione Cultura M5S, prendere le distanze da un episodio giudicato “grave”.“Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi ...

Inchieste - Di Maio avverte la Lega "Problema se salgono più in alto" : "Io indico un'emergenza sulla corruzione. Tutti i partiti sono attraversati da scandali, e tutti fanno muro, tenendosi indagati e arrestati per corruzione. Ma noi 5Stelle continuiamo a chiedere di espellerli, subito". Segui su affaritaliani.it

Così le pagine Facebook pro M5S e Lega hanno conquistato i loro follower : Molte delle pagine social chiuse nei giorni scorsi erano inizialmente dedicate all'intrattenimento. Solo dopo avevano cambiato finalità, abusando dell'opportunità di modificare il nome della pagina

Basket - Final Four EuroLega 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : Comincia oggi il cammino delle Final Four di Eurolega per la stagione 2018-2019: CSKA Mosca, Fenerbahce, Anadolu Efes e Real Madrid vanno alla caccia dell’alloro massimo continentale. Si parte con il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Anadolu Efes. Da una parte la conferma, che però deve fare a meno di svariati giocatori importanti, tra cui Gigi Datome, dall’altra la sorpresa, che ha saputo ben inserirsi nella classifica di regular ...

The 100 6×03 offre nuove domande ma nessuna risposta : qual è il Legame tra Russell e Clarke? (promo 6×04) : Si decide il destino dei protagonisti in The 100 6x03. Lo scorso episodio si era concluso con un cliffhanger in cui Clarke e gli altri avevano compreso di non essere i soli su Sanctum. Il terzo episodio di questo nuovo capitolo scava più a fondo nel misterioso pianeta, un mondo colorato e apparentemente pacifico, dove ogni cosa sembra essere al suo posto. Questo è ovviamente The 100, la lotta per la sopravvivenza è un tema che continua a ...

Cremona - provocò incendio in discoteca con ordigno artigianale : candidato Lega si ritira dalla campagna elettorale : Era la notte del 22 dicembre 2016 quando, con un amico, mise in atto un’azione di sabotaggio ai danni di una discoteca di Cremona. Azione per la quale sono entrambi accusati di concorso in danneggiamento seguito da incendio e per la quale hanno già concordato un patteggiamento. Ma fino a oggi Cesare Di Giovanna, cremonese, 24 anni a luglio, appariva tra le fila della lista “Lega per Salvini” e si era candidato al consiglio comunale di ...

Bolzano - il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale Mattei (Lega) nominato nel cda di Terme Merano : Il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale della Lega, Rita Mattei, è stato nominato vicepresidente delle Terme di Merano, società partecipata della Provincia Autonoma di Bolzano. Lui è Karl Martinelli, da anni attivista del Carroccio e convivente di Mattei, già membro del cda del teatro comunale e dell’associazione Kurhaus, che ora guadagnerà altri 6mila euro l’anno, più un gettone di presenza di 150 euro per ogni seduta. ...

Scuola : Donato (Lega) - 'Miur ha protetto studenti da propaganda Pd' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Bene ha fatto il Miur ad intervenire per proteggere studenti minorenni dallo strumentale utilizzo della Scuola come veicolo di propaganda politica del Pd contro il governo in carica". Così Francesca Donato, esponente della Lega e candidata alle Europee nella circoscri

Aborto ilLegale negli Usa : il provvedimento è diventato legge - vietato anche in caso di stupro o incesto : La governatrice dell’Alabama ha firmato il provvedimento di legge che vieta – di fatto – l’Aborto. La legge è passata in Senato grazie ai voti di 25 senatori repubblicani, tutti maschi. “Per i molti sostenitori di questo provvedimento – ha twittato la governatrice Kay Ivey – questa legge serve a testimoniare in modo possente la profonda convinzione della gente dell’Alabama che ogni vita è preziosa ...

Concorso d'eLeganza Villa d'Este - Tutto pronto per l'edizione dei 90 anni : Meno otto giorni allapertura del Concorso deleganza Villa dEste (24-26 maggio). Unedizione speciale, quella del 2019, che festeggia i 90 anni dellevento ma anche i 90 anni di BMW nella produzione di automobili, nellambito di una collaborazione che da venti anni vede la Casa bavarese co-organizzatore della kermesse dedicata alle storiche.Auto dautore e da cantautore. Come sempre, in riva al Lago di Como sfileranno gemme preziose: 50 auto depoca, ...

Crimi attacca la Lega su Radio Radicale : "All'improvviso scoprono di amarla" : “All’improvviso si sono riscoperti amanti di Radio Radicale”, parte così la critica di Vito Crimi all’emendamento della Lega per prorogare di sei mesi la convenzione a Radio Radicale. “Non mi pare siano stati così benevoli nei loro confronti in passato... forse lo fanno per cercare di trovare un pò di ‘accoglienza’ da parte degli altri partiti”, continua il sottosegretario M5s ...

Insonnia cronica - colLegamento diretto con i problemi di memoria : potrebbe predisporre al declino cognitivo? : L’Insonnia cronica è uno dei disturbi del sonno più comuni. Questa condizione è caratterizzata da difficoltà ad addormentarsi oppure dal dormire almeno 3 notti a settimana per oltre 3 mesi, con effetti su funzioni come umore, attenzione e concentrazione. Questi sintomi sono ciò che differenzia l’Insonnia cronica dalla semplice presenza dei sintomi dell’Insonnia (che non hanno un apparente effetto sulle funzioni citate in precedenza). Secondo ...