Le persone che causarono il panico in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate a 10 anni in carcere : Le persone che il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo a Torino sono state condannate a 10 anni in carcere per omicidio preterintenzionale, lesioni, furto

Elena Santarelli difende Nadia Toffa dagli haters : “Non ci sono chemio per queste persone. Mi sale il sangue al cervello - quando leggo queste frasi” : Donne Elena Santarelli annuncia la guarigione del figlio: “Giacomo finalmente ha vinto la battaglia contro il cancro” di F. Q. Con un post su Instagram ha annunciato ai suoi tanti follower la più bella delle notizie: suo figlio Giacomo è guarito dal cancro. Si tratta di Elena Santarelli che poi è tornata a farsi sentire sui social, ...

Che cosa fanno le 450 persone che vivono nel centro sociale Sprint Time : Diciassettemila metri quadrati distribuiti su 10 piani, sette abitativi, il resto dedicato alle attività organizzate e gestite dall'associazione Action, quella che sei anni fa, nell'ottica della propria mission in difesa del diritto abitativo, ha deciso di occupare l'immobile. Il centro sociale Spin Time nasce dunque quel 13 ottobre del 2013, quando Action prende possesso di questa struttura ex sede dell'Inpdap al civico 55 di Via Santa Croce ...

“Siamo stati evacuati!” : 550 persone lasciano un edificio in 6 minuti per quella che sembra una fuga di gas. Ma la verità è un’altra : Attualità C’è il durian a bordo dell’aereo: i passeggeri si rifiutano di partire di F. Q. L’allarme lanciato giovedì scorso dalla biblioteca dell’Università di Canberra, capitale dell’Australia, sembrava di quelli molto pericolosi. “Siamo stati evacuati! Pubblicheremo un aggiornamento quando gli studenti ...

Migranti - 65 persone soccorse in mare da peschereccio tunisino : erano partite dalla Libia : Ancora 65 persone salvate in mare: i Migranti erano partiti dalle coste libiche, ed erano a bordo di un barcone in difficoltà. Il salvataggio è stato effettuato da un peschereccio tunisino, al largo delle coste di Sfax.Continua a leggere

L'Europa si parla : migliaia di persone faccia a faccia per superare gli steccati che ci dividono : a cura di Alessio SgherzaL’unica risposta che si può dare alle nostre società divise, attraversate da faglie e fratture che crepano il terreno già complesso della democrazia, è il dialogo, la capacità di parlarsi, di riconoscere nell’altro la dignità dell’uomo e non la ferocia di un nemico. Oggi, sabato 11 maggio alle ore 15, migliaia di persone in tutta Europa si sono messe sedute di ...

Migranti : Casarini - 'sequestro nave perché non abbiamo consegnato persone soccorse ai libici' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Il reato ipotizzato è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compiuto perché non abbiamo consegnato le trenta persone soccorse in mare ai libici". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, che ieri è sta

Migranti - almeno 70 morti in un naufragio al largo della Tunisia. Pescherecci salvano 16 persone : almeno 70 Migranti sono annegati, oggi, a causa dell’affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da Pescherecci nella zona. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap. I Migranti, di origine subsahariana, sarebbero partiti dalla Libia e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

Dallo stupro di Sansa alla morte di Missandei - le critiche a Il trono di spade confermano i problemi della serie con donne e persone di colore : Nelle otto stagioni della serie tv più discussa di sempre abbiamo assistito a decapitazioni, castrazioni, mutilazioni, parricidi, infanticidi e a tutta una serie di situazioni a dir poco brutali. Eppure è in questi ultimi giorni – forse in virtù del periodo storico in cui viviamo – che le critiche a Il trono di spade stanno accendendosi di una certa rabbia. L'attrice Jessica Chastain – The help, Zero dark thirty, Molly's game –, ad esempio, ...

Migranti : attesa ad Augusta nave militare che ha soccorso 36 persone : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' attesa al porto militare di Augusta (Siracusa) la nave 'Stromboli' della Marina militare con a bordo i 36 Migranti soccorsi ieri dalla nave 'Cigala Fulgosi'. I Migranti sono stati trasbordati ieri sera sull'imbarcazione che ora è in viaggio verso il porto siciliano.

Storia di Valerio il rompiscatole - 17enne down che ha salvato due persone : ... tre eroi senza mantello che ignorando la solenne sentenza pronunciata quel giorno dalla scienza umana hanno deciso che il fiore invece sarebbe fiorito. E come se nulla fosse, Valerio ha iniziato a ...

Migranti - Marina militare soccorre 40 persone in mare. Salvini : “Perché? Io non do porti” : La Marina militare italiana ha soccorso circa 40 Migranti al largo della Libia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha però espresso tutti i suoi dubbi su questo salvataggio: "Perché in acque libiche? O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i Migranti. io porti non ne do".Continua a leggere

Mobilità condivisa - in Italia la scelgono un milione di persone (e non sono poche) : L’auto di proprietà non sembra più essere indispensabile per gli Italiani che stanno imparando a condividere. sono più di un milione quelli che ogni giorno ricorrono ad auto e furgoni non di loro proprietà per gli propri spostamenti. Lo dice il 18esimo rapporto ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di Mobilità: dal car sharing al noleggio dei mezzi per le aziende. «Ogni giorno per ragioni di ...

Ubriaco fa una strage e uccide 8 persone - arrestata la barista che gli ha servito da bere : La 27enne Lindsey Glass aveva servito diversi drink ad un cliente il quale, subito dopo, uccise otto persone, tra cui anche la ex moglie. I fatti sono avvenuti in Texas nel 2017. Ora la donna è stata arrestata: sapeva che quella persona era pericolosa e priva di lucidità, ma nonostante ciò ha continuato a somministrargli alcol per tutta la serata.