Le azioni di Sony in crescita dopo l' annuncio della collaborazione con Microsoft per il

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nella giornata di ieri, è arrivata un'importante notizia che ci parlava dell'accordo trache prevede lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud e la condivisione di inform.Grazie a questa, le tecnologie sviluppate dai due colossi verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Ebbene, questa mossa ha permesso alledidi crescere del 9,89%, riporta Cnbc.com. L'analista di Nomura Yu Okazaki si è espresso in merito, affermando che"ora è in grado sia di investire nellasia di fornire i rendimenti aglisti man mano che aumenta il livello di flusso di cassa generato e ciò dà un'impressione favorevole all'esterno".Leggi altro...

