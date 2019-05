L' Aquila Grandi speranze Anticipazioni ultima puntata 24 maggio e diretta 17

L'Aquila Grandi SPERANZE/ Anticipazioni e diretta 17 maggio : Elena inquieta : L'AQUILA - GRANDI SPERANZE, Anticipazioni e diretta 17 maggio. La fiction su Rai 3 va avanti e ci avviciniamo al gran finale

L’Aquila Grandi speranze - trama ultima puntata : una scomoda verità : L’Aquila grandi speranze, riassunto quinta puntata: i turbamenti di Elena Stasera va in onda la quinta puntata de L’Aquila grandi speranze, la fiction ambientata un anno e mezzo dopo il terremoto che il 6 aprile 2009 devastò il capoluogo abruzzese. La serie con Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Giorgio Tirabassi, dopo il flop di ascolti su Raiuno è stata spostata su Rai3. Ecco il riassunto della quinta puntata de L’Aquila ...

L’Aquila – Grandi speranze - Franco deve contattare suo padre : anticipazioni quinta puntata : Siamo ormai al penultimo appuntamento con L’Aquila – Grandi speranze, il serial che racconta la città abruzzese dopo il terribile terremoto che la sconvolse nel 2009 attraverso le storie di cinque personaggi principali che hanno a che fare quotidianamente con l’eredità del sisma. Venerdì 17 maggio, su Rai3 dalle 21.25 in poi – dopo il noto trasloco di canale e fascia oraria – va in onda la quinta puntata (di sei ...

L’Aquila Grandi speranze : trama - cast e anticipazioni ultima puntata 24/5 : L’Aquila grandi speranze: trama, cast e anticipazioni ultima puntata 24/5 Venerdì 24 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda L’Aquila grandi speranze. La serie televisiva, ideata da Stefano Grasso e diretta da Marco Risi, con il sesto appuntamento giungerà al termine del suo percorso narrativo iniziato sulla rete ammiraglia 16 aprile. La fiction, pur potendo contare su di un cast di attori molto amati dal pubblico ...

L’Aquila Grandi Speranze - Ultima Puntata : La Resa Dei Conti! : L’Aquila Grandi Speranze, trama Ultima Puntata: Silvia prova l’ultimo disperato tentativo per scoprire se Costanza è ancora viva. Anche Franco, però, questa volta ha una pista. Margherita chiamata ad un’importante decisione! Siamo giunti al capolinea per “L’Aquila Grandi Speranze”, in onda su Rai Tre. Tutte le storie in sospeso troveranno una conclusione, positiva o negativa che sarà. Silvia è ormai una mina vagante alla ricerca di qualcosa ...

Ascolti TV | Venerdì 10 maggio 2019. Ciao Darwin (22.4%) batte ancora La Corrida (17.4%). L’Aquila – Grandi Speranze al 5.1% su Rai 3 : Paolo Bonolis e Luca Laurenti Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.673.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4.135.000 spettatori pari al 22.4% di share (gli ultimi minuti al 20.9% con 1.644.000 spettatori). Su Rai2 Captain America – The Winter Soldier ha interessato 1.091.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 908.000 spettatori ...

