La scienza incontra l’arte | inaugurata la mostra “Fragility and Beauty” a Milano

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) L’inaugurazione della nuova‘Fragility and Beauty – taking the pulse of our planet from space‘, si è svolta mercoledì 15 maggio a. L’esibizione permanente si può visitare presso il Museo Nazionale die Tecnologia, il più grande in Italia pere tecnologia. Con oltre 500.000 visitatori l’anno, il museo ospita la più grande collezione di modelli di macchine basati sui disegni di Leonardo da Vinci. Organizzata dall’ESA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, e con il supporto di National Geographic come partner stampa, lacrea un collegamento tra la ricerca scientifica, la tecnologia spaziale e l’arte, concentrandosi sul tema del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile. Laè stata aperta da Fiorenzo Galli, Direttore del Museo die Tecnologia, che ha commentato: ...

UnivPoliMarche : Mostra diffusa alla Politecnica #arte #scienza #Polytechne #yff2019 #univpm50 - LowSpirit979 : RT @ComeUnaCitta: Oggi 12 maggio ?dalle ore 18:00 alle 20:00 il gruppo Scienza di #Grandecomeunacitta incontra i fondatori del centro di ri… - 63stodan : RT @ComeUnaCitta: Oggi 12 maggio ?dalle ore 18:00 alle 20:00 il gruppo Scienza di #Grandecomeunacitta incontra i fondatori del centro di ri… -