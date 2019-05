Usa - lo Stato dell'Alabama vieta l'aborto : approvata ieri la legge : Ha dell'incredibile la notizia che circola nel web nelle ultime ore: la governatrice dello Stato dell'Alabama, Kay Ivey, ha approvato la legge che vieta le donne di ricorrere all'aborto, anche in caso di stupro. Sembra che l'unico caso in cui una donna possa interrompere la gravidanza sia quando questa mette a rischio la vita della madre. La norma definisce una pena molto severa per i medici che praticano l'aborto: essi, infatti, possono essere ...

Samsung ci riprova : risolti i problemi del Galaxy Fold - il lancio a giugno : Dal giornale Yonhap indiscrezioni sugli interventi di risoluzione dei guai riscontrati nel pieghevole, causa del ritardo. "Uscirà il prossimo mese"

Il Senato del Missouri ha approvato una legge che vieta l’aborto dopo 8 settimane di gravidanza : Il Senato del Missouri, a maggioranza Repubblicana, ha approvato una legge che vieta l’aborto dopo le otto settimane di gravidanza, rispetto al precedente limite di 22. La legge è passata con 24 voti a favore e 10 contrari e ora

L’Austria approva il divieto del velo nelle scuole primarie : Il velo è stato vietato nelle scuole primarie austriache: il Parlamento ha votato a favore della proposta, presentata dal Governo di destra. I rappresentanti dei partiti della coalizione, il Partito popolare di centro-destra (OeVP) e quello di estrema destra (FPOe), hanno chiarito che la legge si riferisce alla «copertura della testa influenzata ideologicamente o religiosamente», e che, nonostante l’ampia descrizione, mira a vietare solo il velo ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019 – Ricette e rubriche. : Trentaseiesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 13 a ...

Grande Fratello 16 - bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini! Ma è solo una prova del GF... (Video) : Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, due concorrenti del Grande Fratello 16, già al centro di una mezza tonnellata di pettegolezzi a causa di presunte avance che il figlio di Franco Terlizzi avrebbe fatto nei riguardi del Fratello di Luca Onestini ai tempi della loro esperienza di Temptation Island, si sono baciati!Fermi tutti, però, niente è come sembra...prosegui la letturaGrande Fratello 16, bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Elisa Isoardi : problema con la gola in diretta a La prova del cuoco : La prova del cuoco, Elisa Isoardi afferma in diretta: “Va la gola…?” La primavera è arrivata da quasi un mese ma il clima, un po’ dappertutto, è tutt’altro che primaverile quest’anno: e di questo si è parlato scherzosamente oggi a La prova del cuoco, dove uno chef ha detto che oggi a Roma fa parecchio freddo! E forse proprio a causa di questo anomalo freddo primaverile la padrona di casa Elisa Isoardi, nei ...

Nuovo codice della strada approvato/ Stretta sugli smartphone e sull'alcol : Nuovo codice della strada, Stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida, e sulla conduzione di un veicolo con tasso alcolemico

Il Senato dell’Alabama ha approvato una legge che vieterà l’aborto in tutto lo stato : Il Senato dell’Alabama ha approvato un disegno di legge che vieta l’aborto in tutto lo stato, anche nei casi di stupro e incesto: se entrerà in vigore, sarà la più dura legge fra quelle che attualmente restringono l’accesso all’interruzione volontaria

TFA sostegno 2019 - elenchi ammessi alla prova orale : aggiornamento del 14 maggio : La prova scritta del TFA sostegno 2019 è in corso e alcune Università l’hanno già svolta e hanno pubbicato gli elenchi degli ammessi alla prova orale. DI seguito riportiamo le Università che hanno già pubblicato gli esiti, ricordando che solo la pagina del loro sito ha carattere di ufficialità. prova orale TFA sostegno 2019 L’allegato C contiene i criteri della prova orale del TFA sostegno 2019, che sono: la valutazione è ...

La prova del Cuoco - Elisa Isoardi difende i cuochi : "Qui non si fanno mappazze!" (Video) : Elisa Isoardi si scalda e difende i cuochi de La Prova del Cuoco: qui le mappazze non esistono!Da #LaProvadelCuoco del 14 maggio 2019 su Rai 1. pic.twitter.com/MoMVKteeuD— lalleurovision (@SeeLallero) May 14, 2019 Elisa Isoardi, fin dal suo (ri)debutto a La Prova del Cuoco in questa stagione, ha dimostrato di tenerci molto al programma ed al suo svolgimento. Poco importano le prevedibili critiche a seguito dell'addio di Antonella Clerici: ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi nervosa : “Non facciamo mappazze!” : Elisa Isoardi si arrabbia a La prova del cuoco: “Qui non facciamo nessuna mappazza!” E’ apparsa piuttosto nervosa Elisa Isoardi nella puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 14 maggio 2019, quando, durante la gara dei cuochi, il giurato Paolo Massobrio ha fatto un’affermazione da lei a quanto pare poco gradita, ossia: Io ho l’idea che qui o vengono fuori dei piatti di alta cucina… o delle mappazze. I ...

In approvazione il nuovo Codice della Strada domani 15 maggio - le novità : domani 15 maggio dovrebbe essere la giornata designata per l'approvazione presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati le nuove normative del Codice della Strada (di cui l'ultima volta avevamo discusso all'incirca un mese fa in questo articolo dedicato), in un testo unificato contenente tutte le novità proposte. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro il 3 giugno, per passare poi attraverso l'ultima approvazione, che ...