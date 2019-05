La protesta dei prof romani a sostegno della collega di Palermo sospesa

protesta dei balconi : fratello Pino Daniele espone striscione contro Salvini : Napoli – “Questa Lega e’ una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. Questo e’ lo striscione apparso su un balcone del centro storico di Napoli, in via San Giovanni a Pignatelli, il quartiere dove e’ nato il celebre cantautore napoletano. Ad esporlo e’ Salvatore, il fratello di Pino Daniele, che ha deciso anche lui di partecipare alla cosiddetta Protesta dei balconi nel giorno in cui il ministro ...

Caos Palermo - la dura protesta dei calciatori rosanero : Situazione delicatissima in Serie B dopo la retrocessione del Palermo in Serie C. Nelle ultime ore i calciatori rosanero hanno chiesto il rinvio dei play-off, pesante la contestazione dopo il verdetto del Tribunale Nazionale Federale. “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale ...

Concorso Straordinario - la “protesta” dei Diplomati Magistrali : Il Concorso Straordinario, nella maggior parte delle regioni, sta giungendo al termine. L’espletamento della prova orale per gli ultimi candidati è previsto tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Solo in alcune regioni quali Emilia Romagna e Sardegna per la primaria comune, e sempre Emilia Romagna per la primaria sostegno, i calendari sono agli esordi. E nel frattempo è già stato pubblicato il decreto del Concorso Ordinario, di cui si ...

"Siamo dipendenti - non autonomi". La grande protesta dei conducenti di Uber : Gli investitori si preparano a incassare, gli autisti scioperano. Mancano poche ore alla quotazione di Uber. Sarà una delle più grandi nella storia di Wall Street e metterà miliardi nelle tasche di fondi, fondatori, investitori che ci hanno creduto. Fuori, gli autisti hanno organizzato manifestazioni davanti ad alcune sedi della società: rivendicano paghe più eque, condizioni di lavoro da dipendenti. E definiscono i bonus che Uber sta concedendo ...

Amici 18 - protesta dei Bianchi : la richiesta di Giordana Angi : richiesta squadra Bianca Amici 2019 a Rudy Zerbi E dopo le varie proteste di Loredana Bertè, adesso c’è stata quella della squadra Bianca. Specificamente di Giordana e Mameli. Hanno fatto una richiesta precisa a Rudy Zerbi: deve ascoltare meglio i cantanti durante le loro esibizioni perché non riuscirebbe a carpire gli errori di intonazioni e […] L'articolo Amici 18, protesta dei Bianchi: la richiesta di Giordana Angi proviene da ...

In vendita su un sito borse e gonne con foto dei lager - protesta dell'Auschwitz Memorial : Sono i prodotti shock messi in vendita dal sito di ecommerce RedBubble, uno dei più famosi al mondo per gli appassionati di abbigliamento, moda e design. La vendita dei prodotti dedicati al tema dell'...

Seveso - la protesta dei genitori della scuola primaria Toti : Nei giorni scorsi a Seveso protesta dei genitori degli studenti della scuola primaria Toti in consiglio comunale: «I bambini sono in sovrannumero, chiediamo provvedimenti». Seveso non è abituata a ...

Casal Bruciato - famiglia rom assediata in casa : protesta dei residenti contro l'assegnazione : Ancora caos a casal Bruciato a Roma, dove è in corso la protesta di alcuni cittadini contro una famiglia rom di 14 persone a cui è stata assegnata una cassa popolare in via Satta. A riferirlo il padre, 40enne bosniaco con 12 figli, barricato nell'appartamento al secondo piano della palazzina. "Non p

Continua la protesta dei lavoratori precari del Bellini : I lavoratori precari del teatro Massimo Bellini di Catania, hanno deciso di salire sul tetto del Teatro Sangiorgi, dove ci

Sciopero generale 17 maggio : protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Cenacolo chiuso l'1 maggio - protesta dei visitatori : "Abbiamo pagato" : Milano, 2 maggio 2019 - L'immagine dei turisti che mostravano i l biglietto prenotato e pagato per visitare L'ultima cena di Leonardo il primo maggio, per trovare l'ingresso al Cenacolo sbarrato per ...

Milano - il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO : Milano, il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO Il polo museale di Santa Maria delle Grazie, che ospita il capolavoro di Leonardo da Vinci, inaccessibile nella giornata della Festa dei Lavoratori per mancanza di custodi. I visitatori mostrano le prenotazioni sui fogli stampati: "Era ...

Milano - Cenacolo vinciano chiuso : la protesta dei visitatori con prenotazione e biglietto già pagato : La prenotazione è obbligatoria e così i turisti e i visitatori che si sono trovati davanti alla porta di ingresso chiusa per accedere al Cenacolo vinciano sono sono rimasti senza parole. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, sembra uno scherzo. Ma oggi 1 Maggio la visione de L’Ultima Cena è stata impossibile per il turno di visite delle tre del pomeriggio, ma anche quelli precedenti. I malcapitati raccontano di aver chiesto ...

la festa dei lavoratori - gli operai Gam protestano : via al presidio. 'La politica dorme - il Molise muore' : I sindacati hanno deciso di alzare il volume della protesta rispetto ad una vertenza irrisolta e che rischia di assestare un colpo mortale all'economia molisana. I 240 ex dipendenti dello ...