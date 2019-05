La nascita di Archie è stata annunciata sul gruppo WhatsApp di famiglia sì | ce l’hanno

Meghan e Harry vogliono tenere segreto il luogo di nascita di Archie : Dov’è nato Archie Harrison Mountbatten-Windsor? Intorno all’arrivo del primogenito di Meghan Markle e Harry regna ancora un piccolo mistero. I duchi del Sussex, infatti, non hanno voluto ancora rendere noto il certificato di nascita del bebè, normale prassi per tutti i figli di Kate Middleton e William.-- Il certificato, che di solito viene condiviso poco dopo l’annuncio del nome, rivela dov’è nato il bambino e i nomi dei medici che hanno ...

Dopo la nascita di Archie - il Principe Harry ha confidato quanto è profonda la mancanza di mamma Diana :

Il pensiero di Harry dopo la nascita di Archie va a Diana. E commuove tutti : Harry d’Inghilterra, orgoglioso neo-papà, torna a ricordare la compianta madre Diana in occasione della prima uscita ufficiale a cui ha presenziato dopo la nascita del figlio avuto da Meghan Markle. Lo riporta HuffPost Uk.Il Duca di Sussex si è confidato durante un giro in bicicletta con Dennis van der Stroon, 31enne ex soldato che spera di far parte del team olandese dei prossimi Invictus, i giochi per i veterani di guerra ...