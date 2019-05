La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero | primo singolo dal

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano neldi Mai più dadi, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante.Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato repertorio già in essere. Dopo la parentesivskij, l'artista romano torna quindi al pop con il brano che anticipaIl Folle e il video ufficiale girato a Londra nelle scorse settimane.Com'è noto, la produzione dell'album è affidata a Trevor Horn, con il quale sta lavorando in quel di Londra per portare a termine la sua prossima fatica discografica attesa per il mese di ottobre, mentre sulla scrittura è intervenuto Phil Palmer, con il quale ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: La moderna miseria umana nel testo di #Maipiùdasoli di @renatozer0, primo singolo dal nuovo album (video)) - OptiMagazine : La moderna miseria umana nel testo di #Maipiùdasoli di @renatozer0, primo singolo dal nuovo album (video)) -