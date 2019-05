ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) L’hanno già chiamato popolo dei balconi, e sembrerebbe un nuovo reggimento che si muove – opponendosi – alla maggioranza attuale e all’anima più estrema di cui è espressione: la Lega. Invece a me sembra che stia emergendo una opposizione individuale, occasionale, autonoma che non sente il bisogno di vedersi riconoscere un profilo pubblico, e neanche contarsi nelle urne, ma ha l’urgenza di esprimere quel che sente, nel modo in cui può. Le, i cartoni, le singole e personalissime manifestazioni di opposizione forse non subiranno il fascino del voto perché la realtà è andata oltre e ha modificato anche la genetica elettorale. Esiste dunque un modo per astenersi senza nascondersi, togliersi dal gioco restando in campo, chiedere il diritto di parola rifiutando di salire sul palco. Si dice sempre che chi si astiene rinuncia a far valere le proprie ragioni, è costretto a ...

La miracolosa potenza delle lenzuola