La Luna si sta restringendo ed e' scossa da terremoti Lo studio dell'Universita'

La Luna si sta raffreddando - si sta riducendo ed è soggetta a forti terremoti : La Luna si sta raffreddando, si sta riducendo ed è soggetta a forti terremoti Secondo la nuova ricerca della NASA, la Luna sta diventando più piccola ed è soggetta a forti terremoti. Gli scienziati della Nasa hanno scoperto che negli ultimi centinaia di milioni di anni, la Luna ha ridotto le sue dimensioni di 50 metri a causa di un raffreddamento interno, ed è ancora tettonicamente attiva. Mentre la Luna si restringe, si increspa, forma ...

Ascolti tv - Sei mai stata sulla Luna? vince il prime time con 2.8 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 14 maggio con il film Sei mai stata sulla luna? che ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra Rai2 e Canale 5 per il secondo gradino del podio: il programma The Voice of Italy, trasmesso dalla seconda rete di viale Mazzini, è stato seguito da 2.292.000 telespettatori (share 11,22%) mentre il film in onda su Canale 5 Pelè ha ottenuto 2.296.000 ...

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : Nuovo passaggio televisivo per la commedia diretta da Paolo Genovese Sei mai stata sulla Luna?: il film va in onda su Rai1, dalle 21.25 in poi, martedì 15 maggio. La pellicola vanta un cast veramente all-star tra gli attori protagonisti e i caratteristi, del resto Genovese è un regista che ama lavorare con attori di alto livello (lui ha diretto, per esempio, anche Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud). Protagonista del film è la ...

La Luna si sta restringendo : Secondo uno studio di scienziati, pare che la Luna si stia restringendo e che sia scossa da terremoti. La ricerca pubblicata da Nature Geoscience

La Luna trema e si sta restringendo : La Luna si sta progressivamente restringendo ed è scossa da terremoti. Lo indica sulla rivista Nature Geoscience una ricerca dell’università del Maryland, sulla base delle simulazioni fatte usando i dati dei sismometri installati sulla Luna dalle missioni Apollo e le immagini raccolte nel 2010 dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa. Dopo le prime “rughe” segnalate in passato, le immagini ...

Wine&Thecity : sabato a Napoli il gran finale con Esbat - la festa della Luna piena : Sarà la luna piena in tutto il suo splendore a fare da cornice a Esbat, la festa con cui sabato dalle 19:30 al Bagno Sirena di Posillipo si chiuderà la dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna che celebra creatività urbana e buon vino. Nella ricetta del gran finale di Wine&Thecity gli ingredienti fondamentali saranno teatro danza, cibo d'autore, buon vino e la musica di dj Cerchietto. La perfomance di teatro danza ispirata agli ...

Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Sei mai stata sulla Luna? : Il Film Stasera su Rai 1 : Il Film di Paolo Genovese, con un ricco cast e una canzone inedita di Francesco De Gregori, in onda questa sera alle 21.25 su Rai1.

Sei mai stata sulla Luna : trama - cast e curiosità del film su Rai 1 : Sei mai stata sulla Luna: trama, cast e curiosità del film su Rai 1 Stasera alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Sei mai stata sulla Luna. Il film del 2015 diretto da Paolo Genovese con toni leggeri racconta una divertente storia d’ambizione, amore e amicizia. Una commedia vivace e spensierata che ha potuto contare su di un cast di attore molto amati dal pubblico italiano. Ma qual è la sinossi di Sei mai stata sulla Luna? Sei mai ...