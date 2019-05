La lettera di una ragazza alla prof sospesa | Sia fiera dei suoi studenti

Palermo retrocesso in C - i giocatori non ci stanno e scrivono una lettera aperta : La notizia circolava da giorni, da poche ore è arrivata l'ufficialità, il Palermo viene retrocesso in Serie C dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc. Un vero colpo al cuore per tifosi, giocatori e società, gli illeciti sono stati considerati evidenti e nessuno lamenta il fatto di voler punire i colpevoli, l'unico problema è che in questo modo si sfavoriscono i tifosi rosanero e i suoi giocatori che hanno dato tutto durante ...

Il Cdr del Tg3 scrive una lettera al direttore Giuseppina Paterniti : "Episodi spiacevoli e gravi continuano a ripetersi" : Clima incandescente in Rai. Non basta il caso Fazio a movimentare i piani alti degli edifici di Via Teulada, ora si aggiunge un altro ostacolo davanti al cavallo simbolo dell'azienda, una tegola che cade sul direttore del Tg3 Giuseppina Paterniti.Quest'ultima è coinvolta dal Comitato di redazione del Tg3 in una lettera aperta che denuncia un clima tutt'altro che tranquillo ed esprime delusione per un piano editoriale che non ha ...

Playoff NBA – Embiid in lacrime dopo l’eliminazione - una bimba gli scrive una lettera : “ti ho visto piangere in tv - volevo dirti…” : Sixers eliminati in Gara-7 dei Playoff NBA, Joel Embiid scoppia in lacrime: una piccola fan lo vede in tv e gli scrive una dolce lettera di consolazione Una delle scene più tristi di Gara-7 della semifinale di Conference fra Raptors e Sixers è stata quella che ha ritratto Joel Embiid in lacrime dopo l’eliminazione. Il centro dei Sixers, non al meglio fisicamente per tutta la postseason, non è riuscito a trascinare Philadelphia alla ...

Elena Santarelli e la lettera del figlio : «A una mamma speciale che non hai mai perso la speranza» : Elena SantarelliElena SantarelliElena SantarelliElena Santarelli ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Più sereno. La conduttrice un paio di giorni fa ha dato la notizia più bella: il figlio Giacomo, 9 anni, è in «follow up»: dopo mesi di cure e terapie il primogenito è guarito dal tumore cerebrale maligno, diagnosticato oltre un anno fa. Dovrà continuare i controlli, ma al momento è «pulito»: «Il nostro bellissimo bambino ha vinto ...

Adriana Volpe attacca la Rai sul caso Magalli : “Mi hanno lasciata sola e mandato una lettera di richiamo” : Adriana Volpe attacca la Rai il giorno dopo il rinvio a giudizio del Tribunale di Milano di Giancarlo Magalli. Il conduttore è accusato di diffamazione per le frasi che ha rivolto alla collega negli ultimi due anni, come “Rompipalle” oppure “Non parlo con le bestie”. Parole che la Volpe reputa oltraggiose e che costringeranno Magalli a difendersi nel corso del processo. Ora la conduttrice ha rotto il silenzio sul caso e ...

Diego Della Valle è una furia - lettera contro gli ultras : “avete fatto un casino - adesso gestitevelo - ora basta!” : Diego Della Valle ha alzato la voce per difendere l’operato Della famiglia in merito alle recenti vicende Della Fiorentina Diego Della Valle furibondo contro chi critica la Fiorentina e nello specifico la sua proprietà. Con una lunga lettera ha tuonato contro chi a suo dire sta remando contro da tempo. “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo ...

Pallavolo - coach Julio Velasco si ritira! Modena lo saluta con una lettera : “semplicemente grazie - questa è casa tua” : coach Julio Velasco si ritira dalla Pallavolo: Modena Volley omaggia il suo addio con una splendida lettera Julio Velasco ha deciso di ritirarsi. Lo straordinario allenatore capace di conquistare due Mondiali (1990 e 1994) e 3 Europei (1989, 1993 e 1995) ha lasciato dopo 40 anni di straordinaria carriera, l’ultimo dei quali passato sulla panchina di Modena. La società emiliana, con la quale ha vinto 4 scudetti consecutivi dal 1986 al ...

Dazi : Trump ha ricevuto una lettera di Xi - 'accordo possibile' : Donald Trump rietiene 'possibile' un accordo sui Dazi con la Cina. Il presidente americano ha detto di aver ricevuto una 'bellissima lettera' da Xi Jinping, che lo spingerà a parlare più tardi al ...

«Isabella Noventa è viva - è scappata per i debiti» : la confessione choc di Freddy Sorgato in una lettera : ?«Isabella Noventa è viva», è la dichiarazione choc di Freddy Sorgato, l'uomo accusato della sua morte. A Pomeriggio 5 parla il giornalista del Gazzettino spiegando...

Donald Trump : "Bellissima lettera da Xi Jinping - presto una telefonata" : Donald Trump ha ricevuto quella che ha definito “una bellissima lettera” dal presidente cinese Xi Jinping e i due leader potrebbero parlare presto al telefono, forse oggi.Lo ha detto lo stesso presidente americano parlando con i giornalisti a margine di un evento alla Casa Bianca.Trump ha parlato anche dei rapporti con l’Iran: “Gli Stati Uniti sono aperti aldialogo, disposti a parlare con l’Iran. Mi piacerebbe ...

Maria De Filippi scrive una dura lettera a Dagospia : UeD non si tocca : Maria De Filippi, ora parla lei. Queen Mary in prima linea per difendere Uomini e Donne accusato di far leggere copioni ai partecipanti. La lettera ‘forte’ scritta a Roberto D’Agostino: tutta la verità della conduttrice Giù le mani da Uomini e Donne. Maria De Filippi prende carta e penna e scrive a Dagospia, dopo che […] L'articolo Maria De Filippi scrive una dura lettera a Dagospia: UeD non si tocca proviene da Gossip e ...