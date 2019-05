agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Massimilianonon siederà sulla panchina dellanella prossima stagione 2019/2020. Lo ha annunciato la società con una nota sul sito. L'allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, hanno vconvocato una conferenza stampa per sabato 18 maggio, alle 14 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

GiovanniDestino : #Allegri va via dalla #Juventus. Dispiace solo per il modo in cui è stato cacciato soprattutto dai tifosi. Io non… - Agenzia_Italia : = La Juventus ha cacciato #Allegri = - Mediagol : Prima Pagina, Corriere dello Sport: 'Così mi hanno cacciato. #Palermo, altro no. Max-Agnelli, terzo round'… -