La Germania restituirà un monumento del Quindicesimo secolo alla Namibia

Opera d'arte rubata dai nazisti tornerà in Italia - Bonisoli : "La Germania lo restituirà" : Secondo il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli "Il vaso di fiori" del pittore Jan van Huysum, sottratto dai nazisti in Italia nel 1944, tornerà in Italia, agli Uffizi di Firenze. Dalla Germania sarebbero arrivate rassicurazioni in tal senso direttamente al ministro durante la Biennale Arte di Venezia.