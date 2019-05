La Francia rivoluziona | prezzo unico per i biglietti del settore ospiti

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) La“Bureau de la Ligue de Football Professionnel” ha confermato, nella riunione tenutasi il 15 maggio, il progetto di di introdurre una tariffa unica per i tifosia partire dalla stagione 2019/2020. Lo riporta calcio e finanza, precisando anche le tariffe previste per gli incontri: 10 euro per le partite di Ligue 1 e 5 euro per quelle Ligue 2. Una proposta che si lega alla necessità del mantenimento degli spazi dedicati ai tifosiche devono rappresentare almeno il 5% della capienza totale dello stadio, con un minimo di 1000 posti disponibili, a meno di accordi specifici tra i due club. Una misura innovativa e che va a braccetto con il lavoro svolto intra la Federazione e le associazioni di supporters, per un dialogo aperto tra le parti che faciliti il regolare svolgimento delle gare e limiti i problemi di ordine pubblico Ilper glisarà ...

