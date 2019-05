‘La Fagianata di Magrini’ | “Roglic è il vero favorito Oggi Nibali ha dimostrato

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 LA BAHREIN-MERIDA DIHA TIRATO A FONDO NELLA PRIMA PARTE: MOTIVO? E’ il quesito di tutto il giorno. Non ho ancora capito perché abbia tirato la Bahrein. In quella fuga lì non c’erano grossi nomi, non è che possono fare paura Bilbao e Izagirre. Infatti poi Bilbao è entrato anche nella seconda fuga e lì non hanno chiuso. Secondo me il timore era di far andare via una fuga grossa e fare la fine del 2010, quando sempre a L’Aquila ci fu la fuga bidone. La UAE faceva fatica, così la Bahrein ha preso in mano la situazione e ha chiuso per non prendere rischi. Ho pensato anche che volesse tenere alto il ritmo per mettere in difficoltà qualche, ...

zazoomblog : ‘La Fagianata di Magrini’: “Vincenzo Nibali mi convince ma ha problemi con la squadra. Domani arrivo perfetto per Y… - OA_Sport : ‘La Fagianata di Magrini’: “Vincenzo Nibali mi convince, ma ha problemi con la squadra. Domani arrivo perfetto per… - pietrobugari : #EurosportCICLISMO per Magrini . Quale fagianata consideri la più clamorosa che hai visto o assistito o fatto ???? -