optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si intitola Sex On Theildella. Il trioinoggi, venerdì 17 maggio, con ilpezzo dall'Lovers Reloaded, seconda versione del fortunato progetto discograficoLovers.Lovers Reloaded è atteso nei negozi e in digitale da venerdì 24 maggio: la nuova edizione del fortunatocertificato Oro della uscito a settembre dello scorso anno tornerà sul mercato con alcuni contenuti aggiuntivi.Nel disco c'erano il successo doppio platino Cambiare Adesso e la hit di platino British. Ora, inLovers Reloaded, ci sarà spazio per l'originale e per 7 nuovi brani. Delle 7 nuove canzoni, 4 sono remix con featuring italiani e internazionali e 3 sono i brani inediti, dei quali ilSex On Thefa parte.Oltre a Sex On Theci saranno Taki Taki eShit, già certificatod'oro. ...

3nriii : La nuova della Dark Polo? TRASH - OptiMagazine : La Dark Polo Gang torna in radio con Sex On The Beach, singolo dal nuovo album Trap Lovers Relodead (testo)… - NuoveCanzoni : Dark Polo Gang – Sex On The Beach: #audio e testo del nuovo singolo -