Ken Loach lucido e disperato nella trappola del precariato che diventa regola

Ken Loach : “La nuova povertà fa paura e crea un odio crescente” : Arriva con il braccio al collo e subito scherza su se stesso: «Me lo sono rotto facendo a botte con i fascisti». Quando gli dicono che, in sala, ci sono stati molti applausi a scena aperta, assume un’aria più incuriosita che soddisfatta. E, alla fine, confessa che piacerebbe anche a lui fare domande, come i giornalisti, per esempio «che mi dite di ...

Morta l'attrice inglese Sandy Ratcliff - protagonista del film 'Family Life' di Ken Loach : Morta a Londra all'età di 70 anni l'attrice inglese Sandy Ratcliff, scelta dal fotografo Lord Snowdon come una delle 'Faces for the Seventies' e consacrata dal film del regista Ken Loach 'Family Life'.

L’ospitata di Madonna a Eurovision 2019 verso il boicottaggio con le proteste di Peter Gabriel e Ken Loach : Neanche il tempo di annunciare Madonna a Eurovision 2019 ed è già polemica. La popstar dovrebbe esibirsi sul palco di Tel Aviv ma già si riscontrano i primi problemi in merito alla sua presenza alla finale dell'evento che si terrà il 18 maggio con l'Italia rappresentata da Mahmood. Sono circa 50 i firmatari di una petizione che richiede la sospensione dell'interna competizione di Tel Aviv, con Peter Gabriel e Ken Loach particolarmente ...

