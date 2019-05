Katy Keene fa il verso a Gossip Girl nel primo trailer ufficiale? Le novità sullo spin

Upfront 2019 The CW i trailer di Batwoman - Nancy Drew e Katy Keene : The CW mescola le carte senza introdurre grosse novità. Il canale giovane della tv americana in chiaro, pensato per un pubblico di giovani adulti, in cui la presenza social dei propri show conta più degli ascolti, introduce solo due novità in autunno, ma in totale aveva ordinato solo 3 nuove serie considerando che praticamente tutte le serie in onda tranne le concluse iZombie, Jane the Virgin e Crazy ex-Girlfriend, erano state rinnovate.The ...

Katy Keene si farà : Lucy Hale festeggia l’ordine della serie e Ashleigh Murray lascia ufficialmente Riverdale : Notizia positiva per tutti coloro che amano l'universo Archie Comics e che dal prossimo mese di ottobre avranno modo di vedere e seguire anche Katy Keene. Quello che è stato definito lo spin off di Riverdale con protagonista Lucy Hale ha ufficialmente ottenuto l'ordine per una prima stagione ancora prima degli upfronts della rete previsti per il prossimo 16 maggio. Il pilot ha convinto i piani alti di The CW che hanno deciso di confermare ...

Josie McCoy saluta Riverdale per Katy Keene e New York : il saluto ad Archie e la partenza : L'episodio numero 19 di Riverdale non ha regalato ai fan solo l'ultima scena finale di Luke Perry nella serie ma anche il saluto di Josie McCoy pronta a tuffarsi a capofitto nella sua nuova avventura al fianco di Lucy Hale in Katy Keene. Lo spin off di Riverdale sta già prendendo forma sul set e anche la bella Ashleigh Murray si prepara a lasciare l'oscura cittadina in cambio di lustrini e microfoni nella Grande Mela per seguire il suo sogno, ...