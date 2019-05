Juventus | per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino | Sarri e Mourinho RUMORS

Con o senza Allegri per la Juventus vincere è l'unica cosa che conta : Qualcuno, adesso, parla di “decisione sorprendente”, ma di sorprendente, forse, c'è solo il fatto che l'annuncio ufficiale sia arrivato quando mancano ancora due giornate alla fine del campionato. Certo, la Juventus non ha più nulla da giocarsi e ha già, da tempo, la testa proiettata verso il futuro

Guardiola chiude per l’ennesima volta la porta in faccia alla Juventus : “quante volte ve lo devo dire?” : Pep Guardiola non è interessato alle avances della Juventus in vista della prossima stagione, il tecnico resterà al City Pep Guardiola non andrà alla Juventus. Il tecnico del Manchester City ha per l’ennesima volta chiuso la porta a questa ipotesi fantasiosa che lo vorrebbe in bianconero. Lo ha fatto in conferenza stampa, senza tanti giri di parole: “quante volte ve lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, alla Juventus. Sono ...

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

È partito il toto-allenatore per la Juventus : La notizia dell’esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juventus è di circa un’ora fa, neanche il tempo di far raffreddare il morto (non che Allegri sia professionalmente scosso da questo addio), che già si è partiti con il toto allenatore. Non fa notizia che parta l’allenatore che é stato 5 anni sulla panchina bianconera, con al suo attivo 5 scudetti e 4 Coppe Italia (ma nessuna Champions al contrario di quando ...

Borsa : Juventus allunga a +2% dopo l’addio ad Allegri - attesa per il nuovo mister : Il titolo Juventus Fc allunga a +2% in Borsa alla notizia del divorzio dall’allenatore Massimiliano Allegri che nelle ultime cinque stagioni ha guidato il club alla vittoria di 5 campionati italiani e a due finali di Champions League (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus). Le azioni erano comunque vivaci fin dall’apertura proseguendo nel trend degli ultimi giorni (+10% in quattro sedute) che ha accompagnato gli incontri al vertice in ...

Juventus - Allegri non sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione : Juventus Allegri – Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale e rilanciata dai canali social, la società di Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente che dopo cinque anni, cinque scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa e due finali di Champions League, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. A questo punto appare sempre […] L'articolo Juventus, Allegri non sarà l’allenatore ...

Juventus - le richieste di Allegri : 5 cessioni per restare : Juventus – Tuttosport dedica un approfondimento sul futuro della panchina bianconero, soffermandosi sugli incontri che nelle ultime ore sarebbero avvenuti tra Allegri e il Presidente Agnelli. Più che economica, la questione sembra essere di mercato: richieste precise, a partire dalle cessioni. Juventus, ecco la lista partenti di Allegri I nomi degli “esclusi” dal progetto tecnico […] More

Supercoppa Juventus-Lazio : “problema” data e location - si potrebbe giocare in estate : Supercoppa Juventus-Lazio, in queste ore è iniziata la disputa in merito alla data e sopratutto al luogo dove si giocherà l’incontro La Supercoppa italiana 2019 sarà Juventus-Lazio, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della truppa di Simone Inzaghi. Pian piano la Lega sta sistemando tutte le date per quanto concerne la prossima stagione, di ieri la notizia che il calciomercato durerà sino al 2 settembre. Per quanto concerne ...

Juventus - Higuain torna alla base e CR7 fatica a trovare un partner : perchè non trattenerlo? : Gonzalo Higuain rientrerà alla Juventus dopo un’annata ricca di delusioni tra Milan e Chelsea: i bianconeri cosa ne faranno? Gonzalo Higuain si appresta a tornare alla Juventus nella prossima estate. Il Chelsea ha fatto capire che non intende puntare su un calciatore molto costoso e sinora poco produttivo, al di là di come andranno a finire le dinamiche legate al blocco del calciomercato. Ai Blues torneranno Batshuayi ed Abraham, i ...

Calciomercato Juventus - ritorno di fiamma per Icardi : la situazione : Il corteggiamento va avanti da un po’, tra il poco utilizzo, le foto hot che hanno scatenato qualche polemica e le conferme di Wanda Nara sul suo futuro in nerazzurro. Ma per Mauro Icardi le cose non vanno come sembrano. Almeno a quanto scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport: “Mauro ha scelto e vede bianconero, Inter pronta al muro contro muro“, si legge. Per la rosea sono tanti i segnali recenti che ...

Calciomercato Juventus : Umtiti - Manolas e Boateng nella lista per la difesa (RUMORS) : Il nome più caldo per il Calciomercato della Juventus oggi è Samuel Umtiti. Il difensore centrale, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì ai bianconeri che in lui vedono il possibile sostituto di Barzagli, al passo di addio a fine stagione. Il francese tra i blaugrana ha perso il posto da titolare dopo qualche infortunio di troppo e a causa della crescita di Lenglet, diventato durante la stagione un pilastro della retroguardia della squadra ...

Inter - Skriniar lancia la sfida al Napoli : ” Ecco perchè vinceremo noi. Juventus? Ci arriveremo” : Inter, parla Skriniar prima della sfida al Napoli: le sue dichiarazioni Inter Skriniar sul Napoli| Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le parole di Skriniar “Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l’anno prossimo vogliamo ...

Juventus - allenamento aperto ai tifosi : si ferma Chiellini : Questa mattina la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Atalanta. I Campioni d'Italia oggi hanno lavorato in un'atmosfera fantastica, infatti, al JTC erano presenti oltre 500 tifosi scelti fra gli Juventus Member e gli Official fan club. Questi sostenitori hanno avuto anche la possibilità di incontrare i loro beniamini, visto che alla fine della seduta i giocatori hanno raggiunto le tribune per ...

Juventus - perché è slittato l'incontro tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli : il grosso timore del club : l'incontro Agnelli-Allegri si farà. E fin qui non temiamo smentite. Se poi ci chiedete «sì, ma, quando?», allora scegliamo la via del coraggio che da sempre ci contraddistingue. Siete pronti? L' incontro si farà «nelle prossime ore». Al massimo «giorni». L' espressione «nelle prossime ore» è la più