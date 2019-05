Juventus | Massimiliano Allegri dice addio Nota ufficiale | lascia a giugno | un terremoto

Ufficiale - Massimiliano Allegri lascia la Juventus : Allegri Juventus – Attraverso una nota Ufficiale apparsa sul proprio sito, la Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Questo il comunicato della società: «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione ...

Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione : La Juventus ha comunicato che il suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri, lascerà l’incarico al termine della stagione. Allegri e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ne parleranno nella conferenza stampa convocata domani pomeriggio alle 14 all’interno dell’Allianz Stadium di Torino. La Juventus

Boom Juventus - adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non allenerà i bianconeri nella prossima stagione! : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, adesso largo ad una nuova era bianconera “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz ...

Juventus - perché è slittato l'incontro tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli : il grosso timore del club : l'incontro Agnelli-Allegri si farà. E fin qui non temiamo smentite. Se poi ci chiedete «sì, ma, quando?», allora scegliamo la via del coraggio che da sempre ci contraddistingue. Siete pronti? L' incontro si farà «nelle prossime ore». Al massimo «giorni». L' espressione «nelle prossime ore» è la più

Massimiliano Allegri spacca la Juventus - stop al mercato : le ultime voci da Torino : Si stanno un po' rincorrendo, Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, per decidersi a sciogliere le riserve sul futuro del tecnico livornese. L' incontro fatidico, che sarebbe dovuto andare in scena ieri, è saltato a causa degli impegni in Lega del presidente. Allegri continua allora a dirigere i lav

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Inter-Juventus - lite in diretta tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri : “Ho vinto 6 scudetti. Ora parlo io e tu stai zitto” : Scontro al vetriolo nel post-partita di Inter-Juventus tra il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e l’opinionista di Sky Sport Daniele Adani. Il big match di campionato andato in scena a San Siro si è concluso con un pareggio ma a far infuriare Massimiliano Allegri non è il risultato della partita quanto le parole di Adani. “Siete tutti teorici – ha detto all’opinionista di Sky -. Adani sei il primo che legge i libri e di ...

Massimiliano Allegri - festa per lo scudetto della Juventus? Non proprio : la foto sconcertante : Mai nessuno come la Juventus nella storia della Serie A: ottavo scudetto consecutivo, la certezza matematica è arrivata con la vittoria allo Stadium contro la Fiorentina . Dunque, la festa. festa un ...

Juventus Fiorentina - Massimiliano Allegri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 14 minuti fa Ai bianconeri basterà un punto per poter festeggiare con quasi un mese di anticipo l'ottavo scudetto consecutivo. L'allenatore scioglierà alcuni dubbi di ...

Juventus-Ajax - l'errore di Massimiliano Allegri che gli costa tutto : cosa (forse) non avete notato : L'ultimo azzardo di Massimiliano Allegri è una Juve dal respiro europeo, mai visto prima. La squadra bianconera approccia alla partita come se fosse l'Ajax, cioè pressando in avanti, alzando il ritmo della contesa, muovendo velocemente il pallone. D' un tratto la Juve è l' opposto di se stessa: la s

VIDEO Massimiliano Allegri : “Avevo già comunicato alla Juventus di voler restare” : Fino a qualche settimana fa sembrava tutto concluso. Il ko contro l’Atletico Madrid aveva già fatto parlare di “addio” tra Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, invece, subito dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Ajax ha annunciato a Sky Sport che anche nella prossima stagione si siederà sulla panchina dei bianconeri. Una notizia importante che spiega come la società torinese vuole proseguire sulla ...

Spal Juventus - Massimiliano Allegri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 4 minuti fa La gara sarà DIRETTA dall'arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Al VAR ci sarà un altro internazionale come Paolo Valeri di Roma 2. - di ninocr 6 ...