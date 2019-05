Juventus | chi sarà il nuovo allenatore dopo Allegri? Conte | Simone Inzaghi | Pochettino

Guardiola chiude per l’ennesima volta la porta in faccia alla Juventus : “quante volte ve lo devo dire?” : Pep Guardiola non è interessato alle avances della Juventus in vista della prossima stagione, il tecnico resterà al City Pep Guardiola non andrà alla Juventus. Il tecnico del Manchester City ha per l’ennesima volta chiuso la porta a questa ipotesi fantasiosa che lo vorrebbe in bianconero. Lo ha fatto in conferenza stampa, senza tanti giri di parole: “quante volte ve lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, alla Juventus. Sono ...

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Panchina Juventus - dopo l’addio di Allegri è corsa a tre : Panchina Juventus – dopo il comunicato che ha sancito la fine del rapporto professionale tra Juventus e Massimiliano Allegri, si apre inevitabilmente la corsa all’erede del tecnico pluri-campione d’Italia sulla Panchina della Juve. Panchina Juventus: Pochettino, Guardiola, Conte e… Spalletti? I nomi che circolano in queste ore sono fondamentalmente tre: Pochettino (in uscita dal Tottenham), […] More

Juventus-Allegri : si chiude un ciclo quinquennale vincente in Italia - ma con la delusione Champions : Massimiliano Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione nella quale avrà inizio un nuovo corso alla ricerca del sogno Champions Si chiude dopo 5 stagioni l’avventura di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Ad annunciarlo il club bianconero con un comunicato che arriva dopo settimane di rumors su un possibile divorzio al termine di una annata che ha visto la squadra vincere l’ottavo scudetto ...

Comunicato ufficiale : “Allegri non siederà più sulla panchina della Juventus” : Con un Comunicato ufficiale diramato dalla società sul suo sito, è stato Comunicato quanto segue:“Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium“.Dunque, salvo clamorosi ...

Juventus - Bernardeschi si sarebbe guadagnato la conferma con o senza Allegri : Queste sono ore davvero calde in casa Juventus. Infatti, Andrea Agnelli insieme a tutta la dirigenza bianconera sta mettendo giù i programmi per la prossima stagione. Il Presidente della Juve in particolare è alle prese con il nodo allenatore e da mercoledì sta incontrando con costanza Massimiliano Allegri. Il primo summit è avvenuto due giorni fa e ieri pomeriggio è andato in scena il secondo appuntamento in poche ore. Questo summit non ha ...

Icardi alla Juventus - l’argentino strizza l’occhio ai bianconeri : i nuovi dettagli : Icardi alla Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Mauro Icardi sarebbe pronto a dire addio all’Inter per vestire la maglia della Juventus. Nonostante le dichiarazioni di Wanda Nara, la quale ha affermato che suo marito e assistito ha voglia di continuare in maglia Inter, è chiaro e palese che Spalletti non […] L'articolo Icardi alla Juventus, l’argentino strizza ...

Juventus - le richieste di Allegri : 5 cessioni per restare : Juventus – Tuttosport dedica un approfondimento sul futuro della panchina bianconero, soffermandosi sugli incontri che nelle ultime ore sarebbero avvenuti tra Allegri e il Presidente Agnelli. Più che economica, la questione sembra essere di mercato: richieste precise, a partire dalle cessioni. Juventus, ecco la lista partenti di Allegri I nomi degli “esclusi” dal progetto tecnico […] More

Sky : la Juventus vorrebbe puntellare la rosa - Allegri invece chiederebbe rivoluzione : L'attesa principale per il tifoso juventino riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che sarà importante per definire il futuro della panchina bianconera. Come sappiamo arrivano diverse indiscrezioni a riguardo, i media sportivi hanno rilasciato sicuramente notizie contrastanti, proprio perché vi è molta incertezza. Recentemente ha parlato anche il noto giornalista ...

Caos Juventus - Allegri e Agnelli continuano a tirare la corda : i tifosi (furiosi) adesso chiedono chiarezza : E’ una situazione delicata in casa Juventus, si devono infatti prendere decisioni importanti per il futuro del club. Sta per andare in archivio una stagione che ha regalato gioie e dolori, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ma ha dovuto fare i conti con le debacle in Champions League e Coppa Italia, la stagione dunque non può essere considerata all’altezza in relazione agli ...

Panchina Juventus - la bomba di Momblano : “Depositato contratto” : Panchina Juventus – bomba di Luca Momblano, giornalista di TopCalcio24, sulla futura guida tecnica della Juventus. Sarebbe già stato depositato il contratto di un nuovo tecnico. Decisa quindi la sorte di Allegri. Panchina Juventus, Allegri out: le parole di Momblano “Ho lavorato su una notizia che avrebbe del clamoroso: la Juventus avrebbe già depositato presso un istituto […] More

Juventus - vertice Allegri Agnelli/ Summit in corso? Presente anche Chiellini : Juventus, vertice Allegri Agnelli: l'allenatore bianconero è ancora in bilico tra il possibile rinnovo e l'addio, cosa deciderà la dirigenza?

Juventus - ancora un infortunio muscolare : si ferma Chiellini - un problema da risolvere in vista della prossima annata : Juventus falcidiata dagli infortuni in questa stagione, Allegri se ne lamenta ma bisognerebbe capire il motivo di tutti questi acciacchi “E’ stata una mattinata speciale, quella di oggi: per la Juve e per i suoi tifosi, presenti in gran numero sugli spalti del Training Center per una sessione di allenamento aperto. Oltre cinquecento gli spettatori, ospiti di Juventus (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official ...

Juventus - allenamento aperto ai tifosi : si ferma Chiellini : Questa mattina la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Atalanta. I Campioni d'Italia oggi hanno lavorato in un'atmosfera fantastica, infatti, al JTC erano presenti oltre 500 tifosi scelti fra gli Juventus Member e gli Official fan club. Questi sostenitori hanno avuto anche la possibilità di incontrare i loro beniamini, visto che alla fine della seduta i giocatori hanno raggiunto le tribune per ...