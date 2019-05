Juventus | Benatia si scaglia contro Allegri | “mi aveva fatto una promessa dopo il ritorno

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il difensore marocchino è tornato a parlare del suo rapporto con, accusandolo di non aver mantenuto le promesse fatte Nuova frecciata di Medhiall’indirizzo di Massimiliano, il difensore marocchino è tornato a parlare del suo rapporto con l’allenatore bianconero svelando alcuni particolari retroscena. LaPresse Interrogato da Yahoo Sport sui motivi del suo addio, l’exha sottolineato: “quando ho saputo deldi Bonucci sono subito andato a parlare con, che mi disse di non preoccuparmi perché io e Chiellini eravamo titolari e Leo doveva riprendersi il suo posto. Ma poi non ho più giocato e l’ho presa molto male. Sono andato a parlare con la società e le ho comunicato che non volevo più giocare con questo allenatore. I miei compagni hanno provato a farmi cambiare idea, ma avevo deciso di non rinnovare anche se ...

