Juve sarà divorzio con Allegri a fine stagione

ESCLUSIVA – La Juve ha scelto il sostituto Allegri - Alessio Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb : “sarà Simone Inzaghi” : sostituto Allegri – La notizia sembrava nell’aria ed adesso è arrivata anche l’ufficialità, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, poco prima delle 13 il comunicato da parte del club bianconero. Nelle ultime ore sono andati in scena due incontri, sono arrivate le proposte dell’allenatore che non hanno convinto la dirigenza: rinnovo del contratto con aumento e grandi colpi di mercato ...

Juventus - Allegri non sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione : Juventus Allegri – Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale e rilanciata dai canali social, la società di Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente che dopo cinque anni, cinque scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa e due finali di Champions League, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. A questo punto appare sempre […] L'articolo Juventus, Allegri non sarà l’allenatore ...

Juventus - Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri : è divorzio dopo 5 anni : È divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascia la panchina bianconera dopo 5 anni, altrettanti scudetti, e due finali di Champions. L’annuncio è stato dato dal club sul proprio sito. Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il presidente Andrea Agnelli e l’ormai ex allenatore spiegheranno in conferenza stampa i motivi della fine del rapporto. L'articolo Juventus, Allegri non sarà più ...

Incontro Allegri-Juventus - ci sarà un nuovo summit. I punti di discussione : Il Summit tra Allegri ed i vertici della Juventus non ha portato ancora ad una decisione definitiva. L’Incontro di ieri sera è solo l’inizio. Incontro Allegri-Juventus – Stando a quanto riportato da La Repubblica è possibile che nel corso della giornata odierna possa avvenire un nuovo summit tra le parti per definire il futuro del mister e del club. Primo tempo “Un Incontro interlocutorio, il primo tempo di una ...

Juventus - rivelazione di Moggi : “Ecco chi sarà l’allenatore bianconero” : Juventus – Tiene banco il futuro di Massimiliano Allegri, che in serata dovrebbe incontrare Agnelli. Il tecnico alla fine dovrebbe continuare a guidare la vecchia signora anche se le voci del suo addio si fanno sempre più insistenti. Da ciò che trapela negli ultimi giorni sembra che Agnelli sia convinto di voler proseguire con Allegri mentre […] More

Roma-Juventus - Allegri : “Il mercato fatelo voi. Ecco cosa ci sarà da decidere” : ROMA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara di Roma-Juventus, ha analizzato il match di questa sera, focalizzando le sue attenzioni sul prossimo mercato. Il tecnico ha ammesso: “Si parla già di mercato? Il mercato lo lascio fare a voi. Ci incontreremo nei prossimi giorni con il presidente. Ci […] More

Acquisti Juventus 2019/2020 : 5 nuovi arrivi - saranno 6 le cessioni : Acquisti Juventus 2019 2020- La Juventus si prepara a cambiare faccia in vista della prossima stagione. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, i bianconeri potrebbero decidere di mettere in atto una vera e propria rivoluzione. In difesa dirà addio Barzagli, uil quale appenderà le scarpette al chiodo. Quasi certo anche l’addio di Caceres, […] More

La Juve sposta la festa scudetto : niente sfilata per Torino - sarà solo allo Stadium : Cambia l'orario e soprattutto la festa della Juventus per il suo ottavo scudetto consecutivo. Il club campione d'Italia ha chiesto e ottenuto di spostare la partita allo Stadium con l'Atalanta: si ...

Juve-Atalanta si gioca la sera : poi sarà festa-scudetto : Juventus-Atalanta, match della 37a giornata di Serie A inizialmente in programma domenica 19 maggio alle 15, è stato spostato alle 20.30, come reso noto dalla Lega. La richiesta arriva dalla Juventus ...