Jude Law e Shia LaBeouf nel nuovo film di Coppola

Prime scene di The New Pope nel trailer HBO : il sequel con Jude Law e John Malkovich in onda nel 2020? (video) : The New Pope è una delle serie più attese della prossima stagione televisiva. Per stuzzicare il pubblico, la HBO ha pensato di mandare in onda un trailer in cui mostra gli show che vedremo prossimamente sulla rete via cavo. Tra produzioni internazionali e grandi ritorni, vi è anche il sequel di The Young Pope, al cui timone c'è ancora una volta il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Con la dicitura "È solo l'inizio", la rete americana sa ...

A Londra nozze super intime per Jude Law e la sua Phillipa : Jude Law è convolato a nozze in gran segreto con la psicologa Phillipa Coan. Una cerimonia civile super intima - nessun amico celebre, solo i familiari - al municipio di Londra Old Marylebone. Philippa, a cui è legato dal marzo 2016, per la cerimonia a sorpresa - scrive The Sun - ha optato per un mini-abito bianco. È il secondo matrimonio per l'idolo sexy britannico, 46 anni, dopo quello con l'attrice Sadie Frost, da cui ha divorziato nel ...

Jude Law ha sposato Phillipa Coan : Tra un ciak e l'altro con Paolo Sorrentino, regista della seconda stagione di The Young Pope, il sempre più lanciato Jude Law ha sposato Phillipa Coan, 32enne psicologa da 4 anni al suo fianco.Cerimonia segreta e blindatissima, quella voluta dal divo di Animali Fantastici e dove Trovarli, qui al suo secondo matrimonio poco più di 20 anni dopo quello naufragato con Sadie Frost, conosciuta sul set di Shopping, nel 1994, sposata nel 1997 e ...

Jude Law e Phillipa Coan sposi in segreto a Londra : Jude Law come previsto si è sposato con la sua Phillipa Coan, ma lo ha fatto con un matrimonio super riservato, con pochi intimi e in gran segreto a Londra. Niente show biz per i due, ma solo qualche parente ed amico. Si sapeva infatti che la coppia, i due sono insieme oramai da 4 anni, intendeva sposarsi a maggio, ma le nozze il 30 aprile sono state un fulmine a ciel sereno. Come riporta il Sun che ha immortalato l’uscita dall’Old ...

Assange - su Loft il documentario esclusivo ‘Free Speech Fear Free’ con il fondatore di Wikileaks e Jude Law : Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra dal 2012, è stato arrestato ieri in seguito alla revoca della concessione dell’asilo da parte di Quito. Mentre si attende una risposta dal governo inglese alla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, si torna a dibattere sulla questione della libertà di espressione e l’impatto che ha sulla vita quotidiana. Possiamo ...

Venezia - Jude Law fa impazzire il Lido : costume bianco e tuffo in mare. I fan nudi si buttano in acqua Foto : Lido DI Venezia - In costume da bagno mentre esce dal mare (freddino) del Lido di Venezia: sorpresa ieri sulla spiaggia dell'Excelsion per chi si è trovato a passare, sulla battigia...

Jude Law in costume sul set di The New Pope : per il web è una “benedizione” (foto) : Il web è in delirio per gli ultimi scatti di Jude Law sul set di The New Pope. L'attore, impegnato con le riprese del sequel di The Young Pope, si trova sul Lido di Venezia in alcune scene che ritraggono il suo personaggio, Lenny Belardo, in costume da bagno (che lascia davvero poco all'immaginazione) mentre si diverte in spiaggia. Jude Law, 46 anni, nonostante le temperature gelide, ha girato diverse sequenze circondato da comparse e poi in ...

