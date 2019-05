Jorge Lorenzo MotoGP | GP Francia 2019 | “Ho compiuto un passo in avanti | provato una nuova

MotoGp - il riscatto di Jorge Lorenzo : “finalmente siamo migliorati - è stato difficile trovare le motivazioni” : Il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere, esprimendo la propria soddisfazione per questo risultato Ottimi risultati per Jorge Lorenzo nelle prime due sessioni di prove libere a Le Mans, il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto le FP2 dimostrando di essere cresciuto rispetto a Jerez. AFP/LaPresse Una prestazione solida quella del maiorchino della Honda, che ai microfoni di Sky Sport MotoGp ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo si improvvisa pittore sotto la Tour Eiffel : l’opera d’arte del pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo ed il disegno sotto la Tour Eiffel: il maiorchino della Honda si improvvisa pittore alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per il Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2019: tanti piloti sono già in terra francese, per gli eventi pre-gara. Tra questi c’è Jorge Lorenzo, che oggi è stato protagonista ai piedi della Tour Eiffel per degli scatti e tanto divertimento. Il maiorchino della Honda si è ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Jorge Lorenzo refrattario ai cambiamenti. Scarsa adattabilità alla Honda - confronto con Marquez impietoso : Jorge Lorenzo si potrà discutere per mille ragioni ma su una è inattaccabile: non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Nel breve volgere di tre anni, infatti, ha salutato la Yamaha per raggiungere la Honda, con due stagioni in casa Ducati. Un vero e proprio “ottovolante” per il maiorchino che ha dovuto rivoluzionare il suo stile di guida ben due volte, con moto completamente diverse l’una dall’altra. Un azzardo che ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Le Mans con una marcia in più : “test produttivo a Jerez” : Jorge Lorenzo non demorde: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Francia Jorge Lorenzo non è ancora riuscito ad ottenere i risultati desiderati dopo il suo passaggio dalla Ducati alla Honda: il maiorchino deve ancora trovare la confidenza giusta con la sua nuova moto per poter lottare con i migliori e tutti in casa HRC sembrano fiduciosi e ottimisti. AFP/LaPresse Dopo il test di Jerez, nel quale la Honda ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo entra nel box Ducati : i frame dell’esilarante errore del maiorchino [FOTO] : I frame dell’errore di Jorge Lorenzo a Jerez de la Frontera: il maiorchino entra nel box Ducati invece che in quello Honda Durante il weekend di gara di Jerez de la Frontera Jorge Lorenzo è stato protagonista di una simpatica gaffe: il maiorchino ha sbagliato infatti box, entrando in quello della Ducati, sua ex squadra, anzichè in quello Honda. Jorge Lorenzo ha poi ammesso di essersi confuso, ma solo dopo diversi giorni sui social ...

MotoGp – Test Jerez - Jorge Lorenzo ottimista nonostante le cadute : “sono dolorante - ma sto bene” : Due cadute ma sensazioni positive: Jorge Lorenzo ottimista dopo la sua giornata in pista ai Test di Jerez de la Frontera Si è tenuta ieri un’importante giornata di Test, a Jerez de la Frontera, per i piloti della MotoGp. Dopo aver disputato domenica il Gp di Spagna, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per Testare importanti novità e lavorare sodo con i loro team. AFP/LaPresse Giornata soddisfacente ma… dolorosa, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a pezzi dopo Jerez : “deluso e preoccupato. Risultato pessimo - non sono a mio agio” : Jorge Lorenzo deluso e preoccupato dopo il 12° posto ottenuto nella gara di Jerez: il pilota spagnolo non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda Mentre la Honda di Marc Marquez domina sul circuito di Jerez, quella di Jorge Lorenzo chiude la gara spagnola in 12ª posizione. Un Risultato pessimo per il pilota iberico che, nel post gara, non nasconde la sua preoccupazione per un feeling con la moto che stenta ad arrivare. ...

MotoGp - Claudio Domenicali distrugge Jorge Lorenzo : che attacco nei confronti dello spagnolo : Il CEO della Ducati ha parlato del pilota spagnolo, non risparmiandogli una velenosa frecciatina Il rapporto tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo è tutt’altro che idilliaco, a maggior ragione dopo l’addio dello spagnolo alla Ducati per trasferirsi alla Honda. AFP/LaPresse Il CEO del team di Borgo Panigale non ha lesinato una frecciatina nei confronti del rider maiorchino, classificatosi dietro Danilo Petrucci nelle qualifiche ...

Ducati - Domenicali attacca Jorge Lorenzo - : L'amministratore della Ducati Claudio Domenicali ha attaccato duramente l'ex centauro della Rossa, ora alla Honda, Jorge Lorenzo dopo le prove di sabato a Jerez. Parlando delle prestazioni di Danilo ...

VIDEO Jorge Lorenzo - la caduta nelle qualifiche del GP di Spagna 2019 : Si sono appena concluse le qualifiche per quanto concerne il GP di Spagna valido per il Motomondiale 2019 sulla pista di Jerez de la Frontera. Nella classe regina, la MotoGP, nel corso della Q2 spettacolare scivolata di Jorge Lorenzo, per fortuna senza conseguenze per il pilota. LA caduta DI Jorge Lorenzo nelle qualifiche DEL GP DI Spagna roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

MotoGP - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un video : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

Feliz Cumpleaños - Jorge Lorenzo! : Oggi, 4 maggio, Jorge Lorenzo soffia su 32 candeline! Ecco un breve ritratto del pilota spagnolo di Maiorca, da questa stagione in sella alla HondaJorge Lorenzo Guerrero nasce con la passione per la velocità. A soli 3 anni, infatti, riceve in regalo la sua prima moto, costruitagli dal padre, all’epoca meccanico nella concessionaria Salom a Palma de Mallorca. “Non so se sia stato il regalo più bello mai ricevuto, ma di sicuro è stato il più ...

VIDEO Jorge Lorenzo - che gaffe! Entra al box della Ducati : “Capita - è l’abitudine…” : Una clamorosa gaffe quella di Jorge Lorenzo oggi al rientro ai box durante le prove libere per quanto riguarda il GP di Spagna 2019. Una svista per il beniamino di casa della Honda: l’alfiere della casa giapponese si è fermato al box della Ducati, la sua ex squadra. Il suo commento: “È l’abitudine, dopo due anni lì… Ho sbagliato, più avanti non accadrà più”. VIDEO Jorge Lorenzo SI FERMA AL BOX della ...

VIDEO Jorge Lorenzo - dagli esordi a oggi : dal GP Spagna 2002 a Jeres 2019 - com’è cresciuto “Por fuera” : Dal GP Spagna 2002 al GP Spagna 2019, sono passati 17 anni: in mezzo vittorie, sconfitte, delusioni, momenti belli, grandi apoteosi nel Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo dalla gara di casa di inizio millennio al lungo weekend di Jerez incominciato proprio oggi, il suo primo con la Honda dopo essere passato in Yamaha e in Ducati. Di seguito il VIDEO della crescita di Jorge Lorenzo e della sua storia. VIDEO Jorge Lorenzo: dagli esordi AL GP ...