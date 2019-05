Jerry Cala | dopo il successo il rimorso per scelte sbagliate

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Monica MontanaroCalà, 67 anni compiuti, alle spalle un grandecome attore. Oggi dichiara di avere dei rimorsi a causa diprofessionali avventate che hanno deviato il corso della sua carrieragli anni della grande popolarità e delcome attore in tv e al cinema,Calà, 67 anni, ha attraversato un periodo discendente a livello professionale, seguito al periodo degli anni Ottanta. Negli ultimi anni ha ripreso la sua attività di attore, dedicandosi alla recitazione teatrale. Attualmente, infatti, è impegnato nel suo tour teatrale con il suo spettacolo "Non sono bello...Piaccio! Restyling", e andrà in scena prossimamente nell'appuntamento di maggio presso il Teatro Nuovo.Calà è un'animale da palcoscenico, per tale ragione ha sofferto per lefatte in passato in campo professionale che hanno frenato la sua ascesa come attore, ...

lorenzog31 : RT @bubinoblog: Mara Venier accoglierà nella penultima puntata di #DomenicaIn: Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo, Nunzia De Girolamo e Raim… - atominobipbip : @d1a6504ea397446 @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli La prego, indipendentemente dal “credo” politico non si lasci an… - zazoomnews : Jerry Calà e il successo: «Ecco la scelta professionale di cui mi sono pentito» - #Jerry #successo: #«Ecco #scelta -