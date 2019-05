Iva al 22% sugli assorbenti | D' Uva M5S | ' Ci sono coppette o pannolini lavabili' Video

Mi sorrideva anche mentre morIva! L’addio della madre a Gioele - morto a 22 anni in moto : Lo straziante racconto degli ultimi momenti di vita di Gioele Brasiliani, il giovane padovano che ha perso la vita nei giorni scorsi a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale in moto. "L’ho baciato, aveva l’aria serena e mi sorrideva anche mentre moriva" così la madre ha raccontato gli ultimi istanti di vita del figlio. La donna ha assistito agli ultimi istanti di vita del figlio, riuscendo a dargli l'ultimo saluto prima che il giovane ...

FeSt 2019 - dal 20 al 22 settembre torna il FestIval delle Serie Tv : Nuova location e nuova collocazione per la seconda edizione del FeSt. Il FeStival delle Serie Tv, che ha debuttato l'anno scorso, torna con una nuova edizione, che metterà sempre al centro il mondo delle Serie tv sotto i suoi molteplici aspetti, analizzando racconti, formati e personaggi con l'aiuto di esperti del settore, registi, pubblico ed interpreti.Le Serie tv ed i player televisivi protagonisti di questa seconda edizione saranno ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di Lucas LeIva fino al 2022 : "rinnovo scelta facile, a Roma sto bene" Il rinnovo era già nell'aria e Lucas Leiva lo ha commentato così in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "A Roma mi sono sentito bene dal primo ...

Calciomercato Lazio - ufficiale : LeIva rinnova fino al 2022 : ROMA - Lazio e Lucas Leiva , un matrimonio destinato a durare. La società biancoceleste, infatti, ha comunicato di aver prolungato il contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2022 . Per il ...

Giancarlo Magalli ha lasciato la 22enne Giada. Ha spiegato cosa li ha allontanati. Leggi le sue motIvazioni : È già finita la relazione tra Giancarlo Magalli e Giada Fusaro. Il conduttore de I fatti vostri ha raccontato al settimanale Gente i motivi che lo hanno convinto a chiudere la loro storia. A... L'articolo Giancarlo Magalli ha lasciato la 22enne Giada. Ha spiegato cosa li ha allontanati. Leggi le sue motivazioni proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Catch-22 - la miniserie con George Clooney arrIva il 21 maggio su Sky Atlantic (Video) : Segnatevi la data del 21 maggio 2019: quel giorno, su Sky Altantic, arriverà George Clooney. Con lui, una carica di black humor e dialoghi... folli. Stiamo parlando della data di debutto di Catch-22, la miniserie in sei episodi che Clooney dirige (con Grant Heslov ed Ellen Kuras), produce ed interpreta, e che vede l'attore Premio Oscar portavoce di un fortissimo messaggio antimilitarista.Proprio come l'omonimo libro di Joseph Heller, uscito ...

Flat tax con lo “scivolo” - forfait partite Iva : come cambieranno le tasse degli italiani : Flat tax, dual tax, quoziente familiare, revisione delle agevolazioni, taglio dell’Ires. Con la messa a punto del Def (e in vista delle europee del 26 maggio), le tasse tornano a essere protagoniste del dibattito politico, con ipotesi e polemiche che, quasi in un gioco delle parti, si susseguono una dietro l’altra...

Camorra : rifornIvano di droga i clan - 22 arresti : I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno dando esecuzione a due misure cautelari emesse dal gip partenopeo a carico di 22 indagati per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti colpiscono un gruppo di broker internazionali che riforniva clan di Napoli e provincia e un sodalizio criminale che gestiva lo spaccio nello storico quartiere Mercato del capoluogo campano.

Asia positIva. A Tokyo il Nikkei 225 segna rialzo dell'1 - 43% : ... apprezzatosi venerdì dello 0,82%,, la tendenza rialzista si rafforza con l'inizio della nuova settimana grazie soprattutto a segnali di ripresa per l'economia di Pechino, in scia al recupero degli ...

Meteo - arrIvano temporali e grandine. Poi scoppia la primavera : “Sole e 22 gradi” : Marzo, scoppia la primavera ma prima, avverte il sito IlMeteo.it, una fredda area di bassa pressione in movimento dallo Ionio verso la Grecia continuerà a disturbare pesantemente il tempo su alcune regioni d’Italia per gran parte della giornata di oggi, giovedì 28 marzo. Si tratta di un vortice “insidioso”, dicono gli esperti, perché carico di nubifragi, temporali e grandine che nelle prossime colpiranno soprattutto le aree ioniche della ...

ArrIva la mini-naja per i giovani tra i 18 e i 22 anni : cos’è e come funziona : Sì alla mini naja di sei mesi: il primo ok è Arrivato alla Camera e il progetto di legge ora passa al Senato. Il servizio per giovani tra 18 e 22 anni dura sei mesi di caserma e studio. Corsi di e-learning, permanenza in caserme e strutture formative delle Forze armate ma anche studio dei valori della cittadinanza e della difesa della Patria e della conoscenza delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale: si articola in ...

Il 22 marzo 1982 uscIva The Number Of The Beast degli Iron Maiden - in arrivo la seconda batch di The Studio Collection Remastered : Il 22 marzo 1982 usciva "The Number Of The Beast" degli Iron Maiden, terzo disco della band e prima esperienza con Bruce Dickinson alla voce dopo la cacciata di Paul Di'Anno. Quest'ultimo aveva registrato "Iron Maiden" (1980) e "Killers"(1981), ma i suoi problemi legati all'alcol e alle droghe avevano portato la squadra di Steve Harris a estrometterlo dalla band. Bruce Dickinson fu una benedizione: "The Number Of The Beast" vendette 14 milioni ...

Il “1° Forlì International Ficts FestIval” : 22 - 23 - 24 marzo : Il Presidente della Ficts – Federation Internationale Cinema Television Sportifs Prof. Franco Ascani, unico italiano Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, insieme al Sindaco di Forlì Dott. Davide Drei e all’Assessore allo Sport del Comune Dott.ssa Sara Samorì, inaugurerà Venerdì 22 marzo (ore 15) il “1st Forlì International Ficts FESTIVAL – Emozioni di Cultura Sportiva attraverso le immagini” alla ...

L'inverno finisce oggi - alle 22.58 arrIva la primavera con la superluna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...