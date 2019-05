Italiano morto a Londra | Scotland Yard indaga sul caso Erik Sanfilippo

Erik - giovane Italiano trovato morto in un cassonetto a Londra : è giallo : Il corpo senza vita di Erik Sanfilippo, 23enne originario di Montopoli (Pisa), è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti...

Londra - trovato morto un giovane Italiano Eric Sanfilippo : Una drammatica notizia arriva da Londra. Eric Sanfilippo, 23enne di Musciano, borgo nei pressi di Marti, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, in Toscana, è stato trovato morto nella City nella giornata di sabato 11 maggio. Come si su La Nazione, il giovane era partito per la capitale inglese lo scorso anno in cerca di fortuna, per poi trovare lavoro in un ristorante come cameriere. “Era contento e stava bene”, dicono alcuni amici. Almeno fino ...

Mistero a Parigi. Funzionario Italiano trovato morto : era membro dei servizi segreti : L’uomo, di 50 anni, è stato rinvenuto senza vita nei pressi dell’aparthotel di Montmartre dove soggiornava. Identificato come Massimo I., si trovava a Parigi dal 3 maggio scorso. Ambasciata italiana: "Cause naturali", ma la procura parigina apre un'inchiesta.Continua a leggere

Peschereccio Italiano affonda a Malta - un morto e un disperso : Un Peschereccio italiano , lo 'Zaira' , è affondato nella notte a pochi chilometri dall'isola di Malta. U no dei componenti dell'equipaggio è morto in un ospedale dell'isola, dopo essere stato ...

Motorsport Italiano in lutto - è morto Alessandro Bonacini : fatale per il pilota GT lo schianto in elicottero : Il pilota 39enne non ha avuto scampo nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi Una tragedia sconvolge il mondo del Motorsport italiano, Alessandro Bonacini è morto in seguito ad un terribile incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi. Il velivolo si è schiantato al suolo senza dare scampo ad Alessandro, pilota famoso a livello internazionale soprattutto ...