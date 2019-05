Iran | contro i falchi Usa Teheran si affida al Dragone cinese

Neanche Putin attenua i propositi di Pompeo : fa il buono con la Russia ma è pronto a inviare 120mila soldati contro l'Iran : I buoni propositi e i fatti che li smentiscono. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, Neanche lo “zar” attenua, nei fatti, i bellicosi propositi di Pompeo. Non ci è riuscita, ma questo era scontato, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Federica Mogherini. Ma che Neanche l’uomo del Cremlino, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, immensamente più persuasivo ...

Gli Usa rivedono i piani militari contro l’Iran : Ci sarebbe l’Iran dietro all’attacco alle due petroliere saudite. Secondo quanto riferito da funzionari americani citati dai media, le valutazioni preliminari delle forze armate statunitense indicherebbero che l’esplosivo usato contro le navi saudite sarebbe iraniano. Le navi sono state sabotate in acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti e pro...

Spalletti : “Contro di me tante cattiverie. Napoli? Ci aggredIranno subito. Perché sarà una gara diversa…” : Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti parla anche del Napoli nel post gara di Inter-Chievo Luciano Spalletti ha parlato nel post gara di Inter-Chievo a proposito della corsa Champions. I nerazzurri battono la squadra di Di Carlo ed ira sono attesi dal Napoli per la sfida di domenica prossima al San Paolo. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “La squadra ha mostrato maturità, testa lucida, solidità nel non fare confusione nelle ...

Usa - contro Iran fino a 120mila soldati : 04.30 Il ministro della Difesa ad interim, Patrick Shanahan, presenta a Trump un aggiornamento del piano militare che prevede l'invio di un massimo di 120.000 soldati americani in Medio Oriente nel caso in cui l'Iran dovesse attaccare le forze americane o accelerare sulle armi nucleari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la revisione e l'aggiornamento del piano rifletteno la linea dura del consigliere alla ...

Gli Usa inviano i Patriot nel Mar Rosso contro la minaccia Iran : l Pentagono ha ufficializzato che muoverà una batteria di missili Patriot in Medio Oriente per contrastare le potenziali minacce Iraniane. Le stesse che nei giorni scorsi avevano indotto gli Usa ad inviare nella regione una flotta da guerra e un gruppo di bombardieri.La USS Arlington, che trasporta veicoli anfibi e aerei, si unirà al gruppo di attacco americano della Abraham Lincoln nel Golfo, dicono i funzionari.Gli Stati Uniti ...

Gran Bretagna - Germania e Francia contro le nuove sanzioni USA all'Iran - : Le tre potenze respingono anche l'ultimatum imposto da Teheran sull'accordo sul nucleare. I tre membri europei dell'ONU Gran Bretagna, Germania e Francia si sono espressi contro alle nuove sanzioni ...

Usa - sanzioni contro l'acciaio Iraniano : 0.00 Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato nuove sanzioni all'Iran tese a colpirne l'industria dell'acciaio e altri metalli, la maggior fonte di entrate per Teheran dopo il petrolio. "Teheran si aspetti ulteriori azioni -ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota - a meno che non cambi sostanzialmente la sua condotta". La mossa degli Usa va intesa come risposta all'annuncio di Teheran di sospendere alcuni dei suoi impegni previsti ...

Trump invoca nuove sanzioni contro Iran : 0.53 Il presidente Donald Trump si appresta a varare nuove sanzioni contro l'Iran. Lo riporta il sito Axios citando alcune fonti, secondo le quali si tratta di sanzioni significative che potrebbero essere annunciate mercoledì, ovvero in coincidenza con l'anniversario dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con Teheran. Le sanzioni colpIranno un nuovo settore dell'economia che non è quello energetico.

Cagliari - Maran in conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. ServIranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

Alcuni giocatori di Mortal Kombat 11 stanno aggIrando il grinding con exploit - Noob Saibot controllato dall'IA e marchingegni per premere i pulsanti del controller : La nostra recensione di Mortal Kombat 11 ci ha messi di fronte a quello che sembra a tutti gli effetti il miglior capitolo della serie di NetherRealm Studios ma al di là degli elogi non mancano di certo delle criticità, in particolare a livello di grinding e progressione.Il grinding selvaggio non piace praticamente a nessuno ma non tutti i giocatori reagiscono come Alcuni utenti segnalati da Eurogamer.net. Ci sono almeno tre modi per aggirare il ...

‘Il gesto di AlmIrante e Berlinguer’ - da domani in edicola il libro di Padellaro : “Unirono le forze contro il terrorismo” : Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Luca Sommi intervengono con una diretta Facebook per presentare l’ultimo libro a firma di Antonio Padellaro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” (ed. PaperFirst, euro 6,50), dal 1° maggio in edicola con Il Fatto Quotidiano e dal 2 maggio in libreria. Di che cosa parla questo libro? “Parla di quattro – qualcuno dice quattro, qualcuno dice sei – incontri tra lo storico ...

Roma : contro il Cagliari è emergenza a centrocampo - MIrante sarà ancora titolare in porta : Alle ore 18,00 di oggi la Roma scenderà in campo in casa, allo Stadio Olimpico, contro il Cagliari: in palio tre punti importantissimi in chiave Champions League per la squadra giallorossa, mentre i sardi sono praticamente già salvi, anche se non sembrano proprio voler interpretare il ruolo di "vittima sacrificale". Nzonzi e Pellegrini a centrocampo A poche ore dalla sfida mister Claudio Ranieri ha in particolare un centrocampo da inventare, ...

Aumenta il supporto dell’Unione Europea all’Iran dopo che Trump ha minacciato di inasprire le sanzioni contro l’esportazione di petrolio Iraniano : L’Europa si è impegnata a mantenere il suo impegno di aiutare l’Iran dopo che gli Stati Uniti hanno imposto pesante sanzioni sull’importo di petrolio dall’Iran. Il governo francese e l’Unione Europea hanno entrambi dichiarato di attenersi ai termini dell’accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali anche dopo l’ultima mossa degli Stati Uniti. La Francia e i suoi partner europei intendono continuare gli sforzi ...

Turchia critica decisione di Trump sull'embargo petrolifero contro l'Iran - : Questa mossa avrà un impatto negativo sulla pace e la stabilità nella regione, ha sostenuto il ministro degli Esteri turco Mevlüt Cavusoglu. Il capo della diplomazia turca Mevlüt Cavusoglu ha ...