Internazionali d’Italia Roma 2019 | c’è lotta per un’ora | poi Rafael Nadal distrugge

Internazionali d’Italia : ieri giornata nera per il tennis italiano : Internazionali d’Italia: ieri giornata nera per il tennis italiano E’ stata molto negativa la giornata di giovedì per l’Italia tennistica. Agli Internazionali d’Italia tutti e quattro i tennisti azzurri rimasti in gara sono stati eliminati. LEGGI ANCHE: Chi è Marco Cecchinato: guadagni del tennista e carriera professionistica Internazionali d’Italia: la strana giornata di ieri La giornata di ieri agli ...

Internazionali d’Italia - Verdasco regge solo per un set : Nadal in semifinale in scioltezza : Internazionali d’Italia, Nadal e Verdasco hanno dato vita ad un derby spagnolo al Foro italico vinto da Rafa Internazionali d’Italia, dura solo un set il derby spagnolo tra i mancini Nadal e Verdasco. Quest’ultimo ha retto nella prima partita alla furia del maiorchino, il quale si è scatenato nella seconda non dando scampo all’avversario. Il 6-4 nel primo set ha infatti lasciato presagire una gara equilibrata, così ...

Internazionali d’Italia - Schwartzman è in semifinale : aumenta il rammarico per Berrettini : Internazionali d’Italia, Schwartzman ha sconfitto Nishikori approdando dunque in semifinale al Foro Italico Internazionali d’Italia, Schwartzman vola in semifinale dopo aver superato un Nishikori sottotono. Il tennista argentino ha dominato con un netto 6-4 6-2 contro il giapponese, assicurandosi dunque il passaggio alle semifinali del torneo di Roma. Del Potro o Djokovic il prossimo avversario di Schwartzman, spettatore ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Forfait di Roger Federer e Naomi Osaka - Schwartzman travolge Nishikori in campo : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Nadal-Verdasco - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : subito break di Verdasco - 1-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Internazionali d’Italia 2019 tra i due spagnoli Rafael Nadal e Fernando Verdasco. Una sfida tutta in chiave iberica quella a cui assisteremo sul Centrale tra due giocatori che interpretano il gioco molto simile. Entrambi mancini e dotati di un dritto devastante, Nadal e Verdasco possono dare luogo ad un grande show dopo le fatiche di ieri, con un doppio turno dal sapore ...

Tennis - Roma : problema alla coscia Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia : Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.Continua a leggere

Internazionali d’Italia - Roger Federer si rammarica dopo il ritiro ed annuncia : “spero di esserci nel 2020” : Roger Federer dà appuntamento ai tifosi romani alla prossima edizione degli Internazionali d’Italia dopo il ritiro odierno “Mi dispiace di non essere in grado di giocare oggi. Non mi sento al 100% fisicamente e, dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso di non giocare. Roma è stata sempre una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno”. Roger Federer è stato costretto al ritiro dagli Internazionali ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer annuncia il forfait per infortunio alla gamba destra - Stefanos Tsitsipas in semifinale senza giocare : Secondo ritiro nel giro di pochissime ore agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo Naomi Osaka nel tabellone femminile, è il torneo maschile a perdere un pezzo di enorme pregio: Roger Federer annuncia il forfait a causa di un infortunio alla gamba destra. Lo svizzero aveva giocato ieri due match, cosa che non gli capitava da nove anni ed è successa, a livello ATP, quattro volte nella sua carriera ...

