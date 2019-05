Internazionali d’Italia | Naomi Osaka spiega i motivi del ritiro e sul pubblico di Roma

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : il giorno dei quarti di finale con Nadal - Federer e Djokovic. Forfait Osaka - Bertens in semifinale : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Federer-Tsitsipas - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : sfida generazionale tra fenomeni : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma tra Roger Federer e Stefanos Tsitsipas. Sarà una sorta di sfida tra colui che molti ritengono il più grande tennista di tutti i tempi e colui che viene considerato il suo erede. Ci sono ben 17 anni di differenza tra i due: lo svizzero compirà 38 anni il prossimo 8 agosto, il greco ne farà 21 il 12 agosto. ...

Internazionali d’Italia 2019 : Naomi Osaka costretta al ritiro per un infortunio alla mano. Kiki Bertens in semifinale : Non arrivano buone notizie per Naomi Osaka. La giapponese, n.1 del mondo, avrebbe dovuto affrontare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del ranking e vincitrice del torneo a Madrid) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Tuttavia, la nipponica ha annunciato il proprio ritiro a causa di un infortunio alla mano destra che non le consentirà di scendere in campo. Pertanto, Bertens, testa di serie n.6 del seeding, accede ...

Internazionali d’Italia – Prezzi dei biglietti aumentati per l’arrivo di Federer : la reazione di Djokovic è sorprendente : Novak Djokovic e l’aumento dei Prezzi dei biglietti degli Internazionali d’Italia dopo la conferma della partecipazione di Roger Federer: il parere del serbo Si stanno svolgendo, tra polemiche, spettacolo e critiche, gli Internazionali d’Italia. Il tennis è protagonista indiscusso nella Capitale italiana, con i tanti match che stanno attirando al Foro Italico di Roma tantissimi appassionati. AFP/LaPresse La conferma della ...

Internazionali d’Italia - arriva la multa per Kyrgios dopo le follie : stangata economica ed in punti ATP : Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios è stato punito dopo la sceneggiata di ieri contro Ruud che ha portato all’espulsione Internazionali d’Italia, il pomeriggio di follia di Nick Kyrgios non poteva restare impunito e l’ATP ha subito provveduto a sanzionare il tennista che ieri non ha offerto uno spettacolo adeguato al contesto. Le sanzioni, riportate da UbiTennis, sono giunte a seguito dell’espulsione ...

Internazionali d’Italia – Infortunio Osaka - la n°1 si ritira dal torneo : Kiki Bertens in semifinale : Anche la numero 1 al mondo abbandona gli Internazionali d’Italia! Naomi Osaka costretta al ritiro a causa di un Infortunio alla mano destra: Kiki Bertens in semifinale Gli Internazionali d’Italia perdono un’altra delle principali protagoniste del main draw femminile. Dopo i forfait di Caroline Wozniacki, Julia Goerges, Alizè Cornet, Jelena Ostapenko, Serena Williams, Garbine Muguruza e Petra Kvitova, anche Naomi Osaka si ...

LIVE Nadal-Verdasco - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : derby spagnolo che vale la semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Internazionali d’Italia 2019 tra i due spagnoli Rafael Nadal e Fernando Verdasco. Una sfida tutta in chiave iberica quella a cui assisteremo sul Centrale tra due giocatori che interpretano il gioco molto simile. Entrambi mancini e dotati di un dritto devastante, Nadal e Verdasco possono dare luogo ad un grande show dopo le fatiche di ieri, con un doppio turno dal sapore ...

Internazionali d’Italia - Fognini è una furia contro il direttore del torneo : Internazionali d’Italia, Fognini ha tuonato contro il direttore del torneo Sergio Palmieri dopo la sconfitta contro Tsitsipas Internazionali d’Italia, Fabio Fognini è stato eliminato ieri sera da Tsitsipas, dopo che entrambi i tennisti hanno disputato un doppio turno molto duro nella giornata di giovedì, a causa della pioggia dei giorni precedenti. Ebbene, il tennista azzurro ha tuonato contro il direttore del torneo Sergio ...

Internazionali d’Italia 2019 - Italia respinta all’esame del Foro. Ma non è tutto da buttare.. : La giornata dei due atti agli Internazionali d’Italia 2019 di tennis è andata in archivio e l’Italia, con quattro rappresentanti al seguito, purtroppo è uscita di scena. Un filo di delusione c’è perchè, in taluni casi, si sarebbe potuto ambire a ben altro risultato. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner erano gli alfieri e chiaramente dall’ultimo dei giocatori citati non ci si poteva aspettare ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : il giorno dei quarti di finale con Nadal - Federer e Djokovic : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Federer-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, non prima delle 16.00 (diretta tv su Sky Sport), sul Centrale del Foro Italico, in Roma, scenderanno in campo lo svizzero Roger Federer e il greco Stefanos Tsitsipas. Uno scontro di grande qualità, valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis, quello che attende il pubblico italiano. Una sfida generazionale a cui già abbiamo assistito quest’anno nel corso degli Australian Open 2019, dove vinse a ...

Internazionali d’Italia 2019 - Fabio Fognini attacca il direttore del torneo : “Dobbiamo tenercelo ma sarebbe ora di dire basta” : Una giornata amara quella del tennis nostrano nel super giovedì degli Internazionali d’Italia 2019. Nel day-5 del doppio turno, per via della pioggia che il giorno prima aveva portato alla cancellazione di tutti gli incontri, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner sono stati eliminati dal tabellone principale. L’ultimo ad arrendersi è stato il ligure che, giunto negli ottavi di finale dopo aver battuto il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il giorno dei quarti di finale. Un venerdì ricco di grandi sfide : Andiamo ad analizzare la giornata agli Internazionali d’Italia 2019. E’ il momento dei quarti di finale sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. TABELLONE MASCHILE La partita della giornata è senza dubbio quella tra Roger Federer e Stefanos Tsitsipas. Lo svizzero è approdato ai quarti dopo la bella rimonta su Borna Coric, mentre il greco ha impressionato contro Fabio Fognini. Uno scontro tra generazioni, ma anche solamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il programma di oggi (venerdì 17 maggio). Orari - ordine di gioco - tv e streaming : Giorno di quarti di finale al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d’Italia 2019, che dopo una lunghissima giornata sia al maschile che al femminile sono riusciti a portare a termine un programma davvero intenso ieri. Per quel che concerne il tabellone maschile, la sfida più interessante è quella tra Roger Federer e Stefanos Tsitsipas, prevista come terzo match sul Centrale. Due i precedenti: negli ottavi degli Australian Open ha ...