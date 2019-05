Internazionali d’Italia | Fognini è una furia contro il direttore del torneo

Internazionali d’Italia 2019 - Italia respinta all’esame del Foro. Ma non è tutto da buttare.. : La giornata dei due atti agli Internazionali d’Italia 2019 di tennis è andata in archivio e l’Italia, con quattro rappresentanti al seguito, purtroppo è uscita di scena. Un filo di delusione c’è perchè, in taluni casi, si sarebbe potuto ambire a ben altro risultato. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner erano gli alfieri e chiaramente dall’ultimo dei giocatori citati non ci si poteva aspettare ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : il giorno dei quarti di finale con Nadal - Federer e Djokovic : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Federer-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, non prima delle 16.00 (diretta tv su Sky Sport), sul Centrale del Foro Italico, in Roma, scenderanno in campo lo svizzero Roger Federer e il greco Stefanos Tsitsipas. Uno scontro di grande qualità, valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis, quello che attende il pubblico italiano. Una sfida generazionale a cui già abbiamo assistito quest’anno nel corso degli Australian Open 2019, dove vinse a ...

Internazionali d’Italia 2019 - Fabio Fognini attacca il direttore del torneo : “Dobbiamo tenercelo ma sarebbe ora di dire basta” : Una giornata amara quella del tennis nostrano nel super giovedì degli Internazionali d’Italia 2019. Nel day-5 del doppio turno, per via della pioggia che il giorno prima aveva portato alla cancellazione di tutti gli incontri, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner sono stati eliminati dal tabellone principale. L’ultimo ad arrendersi è stato il ligure che, giunto negli ottavi di finale dopo aver battuto il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il giorno dei quarti di finale. Un venerdì ricco di grandi sfide : Andiamo ad analizzare la giornata agli Internazionali d’Italia 2019. E’ il momento dei quarti di finale sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. TABELLONE MASCHILE La partita della giornata è senza dubbio quella tra Roger Federer e Stefanos Tsitsipas. Lo svizzero è approdato ai quarti dopo la bella rimonta su Borna Coric, mentre il greco ha impressionato contro Fabio Fognini. Uno scontro tra generazioni, ma anche solamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il programma di oggi (venerdì 17 maggio). Orari - ordine di gioco - tv e streaming : Giorno di quarti di finale al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d’Italia 2019, che dopo una lunghissima giornata sia al maschile che al femminile sono riusciti a portare a termine un programma davvero intenso ieri. Per quel che concerne il tabellone maschile, la sfida più interessante è quella tra Roger Federer e Stefanos Tsitsipas, prevista come terzo match sul Centrale. Due i precedenti: negli ottavi degli Australian Open ha ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Federer - Nadal e Djokovic - che tris ai quarti! Giornata amara per gli azzurri : E’ stato un giovedì ricchissimo agli Internazionali d’Italia. Nel tabellone maschile si è giocato sia per il secondo turno che per gli ottavi di finale, con tantissime partite. Andiamo a vedere quali sono stati i punti fondamentali di questa Giornata. Il RE DI Roma – Roger Federer torna nei quarti di finale al Foro Italico. Re Roger ha superato il doppio impegno odierno, battendo abbastanza agevolmente il portoghese Joao Sousa ...

Internazionali d’Italia – Problema al polpaccio per Kvitova : la tennista ceca si ritira per infortunio - Sakkari ai quarti : Petra Kvitova costretta al ritiro a causa di un Problema al polpaccio: Maria Sakkari accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia Il doppio appuntamento odierno, causato dal maltempo di ieri, è costato caro a diversi tennisti. Due match ravvicinati hanno privato di importanti energie diversi giocatori, ritrovatisi in difficoltà nel corso della giornata. Petra Kvitova, ultima a scendere in campo per nel tabellone femminile, non ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Fabio Fognini saluta il Foro Italico. Stefanos Tsitsipas è più forte e vince in due set : L’Italia saluta il Foro Italico. Fabio Fognini, ultimo degli azzurri presenti in tabellone, è stato sconfitto negli ottavi di finale dal greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prestazione sontuosa del numero sette del mondo, che ha giocato benissimo, dimostrandosi più forte dell’azzurro. Un vero predestinato il nativo di Atene, che è stato il giustiziere di ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari - tv e streaming di venerdì 17 maggio : Gli Internazionali d’Italia di tennis domani, venerdì 17 maggio, dopo il doppio turno odierno, vedranno i quarti di finale dei due tabelloni di singolare. Grande spettacolo sul Centrale, che ospiterà cinque degli otto incontri, mentre due sono in programma sul Grandstand ed uno sul Pietrangeli. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv da Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go. OA Sport vi assicurerà nella ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Fognini ko contro Tsitsipas. Djokovic - Federer e Nadal ai quarti di finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Fognini-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il greco si impone 6-4 6-3 contro l’azzurro al Pietrangeli! Sarà super sfida con Federer : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro concluderà questa maratona tennista dei doppi turni con l’ultimo singolare del tabellone maschile in programma sul Pietrangeli contro il forte giocatore greco. Il ligure è arrivato a questo punto grazie al successo nel pomeriggio contro il moldavo Radu ...

Internazionali d’Italia – Troppo Tsitsipas per Fognini : il tennista azzurro si arrende agli ottavi di finale : Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista greco elimina Fabio Fognini in due set Niente da fare per Fabio Fognini. Il tennista azzurro, numero 12 del mondo, ha dovuto abbandonare gli Internazionali d’Italia agli ottavi di finale. Dopo la vittoria della mattina contro Albot, Fognini ha cercato il bis contro un avversario di ben altra caratura, il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas, numero ...