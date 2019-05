Internazionali d’Italia – Fognini ci ripensa | il messaggio di scuse al direttore | “mi

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! Del Potro in vantaggio su Djokovic : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Internazionali d’Italia – Sakkari è l’ultima semifinalista : Mladenovic ko in tre set : Sakkari in semifinale: la tennista greca manda al tappeto in rimonta la francese Mladenovic E’ la greca Sakkari l’ultima semifinalista degli Internazionali d’Italia: la tennista numero 39 del ranking WTA ha battuto oggi ai quarti di finale del torneo in corso sui campi in terra del Foro Italico di Roma la francese Mladenovic grazie ad una bella rimonta. Il match è terminato dopo poco più di due ore di gioco, col punteggio ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari - le semifinali femminili : Saranno Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2019. La finale è in programma domenica. La prima a staccare il biglietto per il penultimo atto del torneo Romano era stata Kiki Bertens e il tutto senza giocare. L’olandese prosegue la sua striscia positiva, avendo vinto la settimana scorsa il torneo di Madrid, ma lo ha fatto sfruttando il ritiro di Naomi Osaka. La ...

LIVE Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! In corso Djokovic-Del Potro!

LIVE Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! Tra poco Djokovic-Del Potro!

Internazionali d’Italia – Konta non lascia scampo alla Vondrousova - la britannica stacca il pass per la semifinale : La tennista britannica supera in tre set la sua avversaria ceca, accedendo così alla semifinale degli Internazionali d’Italia Johanna Konta stacca il pass per le semifinali degli Internazionali d’Italia, la tennista britannica supera in tre set la Vondrousova con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1 dopo quasi due ore di gioco. La numero 42 del ranking WTA parte benissimo andando avanti di un set, salvo poi farsi rimontare dalla ceca ...

LIVE Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Tsitsipas-Nadal e Bertens-Konta le prime semifinali!

Internazionali d’Italia – Pliskova on fire : vittoria in rimonta su Vika Azarenka : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista ceca batte Vika Azarenka in rimonta al terzo set Dopo 2 ore e 28 minuti di battaglia, Karolina Pliskova accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia. La tennista ceca, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta in 3 set su Vika Azarenka (numero 51 WTA) vinti con il punteggio di 7-6 (7-5) / 2-6 / 2-6. In semifinale Karolina Pliskova ...

Internazionali d’Italia – Federer si ritira - il saluto a Roma è… al contrario : “mazie grille!” [FOTO] : Dopo i due match giocati ieri, Roger Federer ha deciso di ritirarsi dagli Internazionali d’Italia: problema fisico per lo svizzero che ha salutato Roma con un messaggio social davvero ‘particolare’ Roger Federer si è ritirato nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista svizzero ha speso troppe energie nella giornata di ieri, nella quale ha dovuto fare gli straordinari giocando due gare a causa ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : c’è lotta per un’ora - poi Rafael Nadal distrugge Fernando Verdasco in due set : Continua incessante il cammino di Rafael Nadal al Foro Italico di Roma. Nell’unico quarto di finale maschile rimasto nella sessione diurna sul Campo Centrale, dopo il forfait di Roger Federer, il numero 2 del mondo vola in semifinale agli Internazionali d’Italia battendo il suo connazionale Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 6-0. E’ l’undicesima volta che Nadal raggiunge questo stadio del tabellone in terra Romana ...

Internazionali d’Italia : ieri giornata nera per il tennis italiano : Internazionali d’Italia: ieri giornata nera per il tennis italiano E’ stata molto negativa la giornata di giovedì per l’Italia tennistica. Agli Internazionali d’Italia tutti e quattro i tennisti azzurri rimasti in gara sono stati eliminati. LEGGI ANCHE: Chi è Marco Cecchinato: guadagni del tennista e carriera professionistica Internazionali d’Italia: la strana giornata di ieri La giornata di ieri agli ...

Internazionali d’Italia - Verdasco regge solo per un set : Nadal in semifinale in scioltezza : Internazionali d’Italia, Nadal e Verdasco hanno dato vita ad un derby spagnolo al Foro italico vinto da Rafa Internazionali d’Italia, dura solo un set il derby spagnolo tra i mancini Nadal e Verdasco. Quest’ultimo ha retto nella prima partita alla furia del maiorchino, il quale si è scatenato nella seconda non dando scampo all’avversario. Il 6-4 nel primo set ha infatti lasciato presagire una gara equilibrata, così ...

Internazionali d’Italia - Schwartzman è in semifinale : aumenta il rammarico per Berrettini : Internazionali d’Italia, Schwartzman ha sconfitto Nishikori approdando dunque in semifinale al Foro Italico Internazionali d’Italia, Schwartzman vola in semifinale dopo aver superato un Nishikori sottotono. Il tennista argentino ha dominato con un netto 6-4 6-2 contro il giapponese, assicurandosi dunque il passaggio alle semifinali del torneo di Roma. Del Potro o Djokovic il prossimo avversario di Schwartzman, spettatore ...

LIVE Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Forfait di Roger Federer e Naomi Osaka - Schwartzman travolge Nishikori in campo