Inter | «Società solida | rispetteremo il Fair Play Finanziario»

Icardi : «Ho comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter» : Inter Icardi – Si avvia alla conclusione una stagione sicuramente non positiva per Mauro Icardi. Privato della fascia da capitano e in grave difficoltà nel rapporto con il tecnico Luciano Spalletti, l’attaccante dell’Inter si è inevitabilmente ritrovato al centro di rumors di mercato in vista del prossimo anno. A tal proposito, lo stesso Icardi ha […] L'articolo Icardi: «Ho comunicato alla società la mia intenzione di rimanere ...

Wanda Nara sbotta a Tiki Taka : “Icardi resta all’Inter! Ci sono offerte delle big - se poi qualcuno in società non lo vuole…” : Wanda Nara perde la pazienza a Tiki Taka e conferma la permanenza di Icardi all’Inter, ammesso che qualcuno in società non lo voglia mandar via… Icardi resta all’Inter? Stando a quanto accaduto nelle scorse settimane, tra fascia di capitano tolta, infortuni più o meno veri, diverse settimane lontano dagli allenamenti e l’astinenza da gol, la risposta sembrava scontata: in estate sarà addio. In questa vicenda però, ...

Il governo libico di Fayez al Serraj ha sospeso le operazioni nel paese di 40 società Internazionali - tra le quali c’è anche la francese Total : Il governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale, guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, ha sospeso le operazioni nel paese di 40 società internazionali, tra le quali c’è anche la Total, l’importante compagnia petrolifera francese. La decisione, spiega il Guardian, è

Argentina-Italia : a luglio a Buenos Aires congresso Internazionale società Dante Alighieri : Buenos Aires, 06 mag 19:31 -, Agenzia Nova, - L'83mo congresso internazionale della società Dante Alighieri "Italia, Argentina, mondo: l'italiano ci unisce" si svolgerà a Buenos Aires..., Abu,

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma la società aveva già escluso l'Interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Inter - la società non è ancora decisa sul cambio tecnico : Spalletti resiste : All'Inter non tutti sono d'accordo sul fatto che una svolta tecnica possa portare dei benefici. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia ancora buone chance per rimanere alla guida dei nerazzurri. 'Tra presente e futuro. Tra il paradiso di una Champions sempre più vicina e l'inferno dove si può ...

Inter - Spalletti : 'Resterei qui 100 anni ma decide la società' : 'Sono tanti anni che faccio questo lavoro, non è un problema. decide la società, io rimarrei 100 anni all'Inter'. Così Luciano Spalletti al termine della sfida di San Siro tra Inter e Juventus. 'Avete ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il titolo crolla in Borsa e la società bianconera s'Interroga : La squadra di Allegri ha subito una lezione di gioco dall'Ajax, ma anche di economia domestica: il prossimo fatturato olandese raddoppierà grazie alla grande campagna d'Europa, ma l'ultimo fatturato ...

Como - arriva la svolta societaria : nuova proprietà - c’è anche un ex Inter : Il Como, attualmente in serie D, è stato acquistato dalla Sent Entertainment Ltd, società inglese di media e intrattenimento con sede nel Regno Unito. Gli atti sono stati firmati oggi a Milano dai legali, dopo che gli attuali soci del Como avevano dato il via libera: l’imprenditore italo-americano Massimo Nicastro e il gruppo sardo che fa capo a Roberto Felleca. “Con questa operazione – si legge in un comunicato stampa ...

Eni Nigeria - consulente Procura : “Governo fece da Intermediario tra il gruppo e la società dell’ex ministro del petrolio” : Il governo federale della Nigeria ha svolto un ruolo da “intermediario” ed è servito come una sorta di “tubo per trasmettere il pagamento” da parte di Eni e Shell di 1 miliardo 92 milioni e 40mila dollari a Malabu, società dell’ex ministro del petrolio Dan Etete, per la consegna del blocco petrolifero Opl 245. E’ uno dei passaggi finali della deposizione di Dayo Ayoade, docente di Giurisprudenza a Lagos e consulente ...