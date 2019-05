Inter e Fair Play Finanziario | gli impatti sul calciomercato

calcioefinanza

(Di venerdì 17 maggio 2019)– L’annuncio ufficiale da parte della Uefa che l’è uscita dal settlement agreement siglato nel maggio 2015 per la violazione dei parametri delnelle stagioni precedenti è senza dubbio una notizia positiva per il club nerazzurro e per i suoi tifosi. Ma il venire meno del settlement agreement, … L'articolo, glisul

MarcoBellinazzo : La @UEFA promuove i conti dell' @Inter che esce dal regime di Settlement Agreement imposto nel 2015. Dunque, non sa… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Comunicato dell'UEFA: l'Inter esce dal settlement agreement nell'ambito del Fair Play Finanziario. - tancredipalmeri : Importantissimo: la UEFA sancisce ufficialmente la fine del financial fair play per l’Inter. Dunque a questo punto… -