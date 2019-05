Incidente mortale | motociclista muore sulla Marrucina

L’attore Paolini condannato ad un anno di reclusione per l’Incidente mortale in A4 : Il giudice ha accolto l’accordo tra pm e difesa: stessa durata per la sospensione della patente. La vicenda è relativa all’incidente stradale costato la vita ad Alessandra Lighezzolo, 53enne di Arzignano, martedì 17 luglio, e il grave ferimento della sua compagna di viaggio, Anna Tovo.Continua a leggere

Ischia - Incidente stradale mortale : perde la vita un 17enne - un arresto per omicidio : Ennesima strage del venerdì sera. Questa volta a finire nella scia di sangue della movida del fine settimana è l'isola verde. Nella tarda serata di venerdì 9 maggio 2019, infatti, nella zona di Sant'Alessandro, si è verificato un tremendo incidente stradale mortale. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter marca Piaggio modello Liberty e un'automobile marca Fiat modello Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo, ...

Michele Bravi Incidente mortale - parla l’avvocato : ‘Evidenti elementi di innocenza’ : Dal quel 22 novembre 2018 la vita di Michele Bravi non è più la stessa. Coinvolto in un incidente stradale nel quale è morta una donna di 58 anni, il cantante vincitore di X Factor 2013 si è chiuso in un comprensibile silenzio rotto solo da un tweet, nel mese di marzo, in cui scriveva: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”. Ad aggiungere sofferenza però si sarebbero messi anche attacchi sui social e ...

Arrivano le dure parole dell’avvocato di Michele Bravi dopo l’Incidente mortale di novembre : “Sta molto male” : Le parole dell'avvocato di Michele Bravi Arrivano per fare chiarezza su quanto accaduto il 22 novembre, giorno in cui ha perso la vita una donna di 58 anni mentre il giovane artista di Città di Castello si trovava alla guida di un'auto presa a noleggio. Nelle ultime settimane si è persino parlato di omicidio stradale, cosicché il legale di Bravi si è sentito in dovere di intervenire per proteggere il suo assistito che starebbe ancora ...

Michele Bravi e l'Incidente mortale : "Basta attacchi - sta molto male" : "Michele sta molto male e il suo silenzio è proprio per rispettare le persone coinvolte. Una cosa del genere segna moltissimo. Ma segna anche leggere che molti ti considerano già il responsabile di ...

Michele Bravi dopo l’Incidente mortale - parla l'avvocato : “Attacchi immotivati - sta male” : Al 'Corriere della Sera' le dichiarazioni del legale del cantante dopo la chiusura delle indagini sul sinistro costato la...

Michele Bravi Incidente mortale - parla l’avvocato : ‘Evidenti elementi di innocenza’ : Dal quel 22 novembre 2018 la vita di Michele Bravi non è più la stessa. Coinvolto in un incidente stradale nel quale è morta una donna di 58 anni, il cantante vincitore di X Factor 2013 si è chiuso in un comprensibile silenzio rotto solo da un tweet, nel mese di marzo, in cui scriveva: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”. Ad aggiungere sofferenza però si sarebbero messi anche attacchi sui social e ...

Michele Bravi e quell’Incidente mortale - l’avvocato : «Basta fake news - sta male» : Parla il legale del cantante: «Non c’è quindi nessun processo in atto. Noi abbiamo nominato un nostro consulente e posso dire che ci sono rilevanti elementi di innocenza, in grado di dimostrare la sua estraneità alla determinazione del delitto»

Sempione - Incidente mortale a Casorate/ Maxi tamponamento - 5 auto coinvolte : Sempione, incidente mortale a Casorate, in provincia di Varese: Maxi tamponamento fra cinque auto, tre persone ferite in modo lieve

Incidente mortale sull'A1 - tra Orvieto e Fabro : Traffico bloccato sull'Autostrada del Sole nella serata di mercoledì 8 maggio tra i caselli di Orvieto e Fabro a causa di un Incidente che ha coinvolto una vettura ed un mezzo pesante all'altezza del ...

Genova - Incidente mortale in autostrada A10 : morto un motociclista : Genova, incidente mortale in autostrada A10: morto un motociclista Lo schianto è avvenuto all’altezza del bivio con la A26 e Arenzano, in direzione di Savona: il tratto, temporaneamente chiuso al traffico, è stato poi riaperto. Al momento non si registrano problemi alla circolazione Parole chiave: ...

Incidente mortale su viale D'Annunzio - morto 46enne pescarese : Pescara - Un 46enne di Pescara è morto in un Incidente stradale tra un'auto e una moto avvenuto, poco dopo la mezzanotte, in viale D'Annunzio, nel capoluogo adriatico. L'uomo era alla guida della sua moto, uno scooter TMax, che viaggiava in direzione nord-sud, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus, guidata da un giovane pescarese, che stava svoltando in via De Cecco. Il conducente ...

Michele Bravi - concluse le indagini della procura per l’Incidente mortale : concluse le indagini e completta la consulenza cinematica, ora per Michele Bravi c’è il rischio di un processo per omicidio stradale. Il cantante, vincitore di X Factor nel 2013 e che ha partecipato a Sanremo nell’edizione del 2017 con la canzone Il diario degli errori è rimasto coinvolto il 22 novembre del 2018 in un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 58 anni in sella ad una moto mentre lui guidava una macchina ...

Incidente mortale Sant'Ilario sulla via Emilia - muore a 39 anni : Reggio Emilia, 26 aprile 2019 - Tragico Incidente stradale intorno alle 17 sulla via Emilia tra Reggio e Parma. Nello schianto tra una moto e un'autovettura, ha perso la vita un 39enne residente nel ...