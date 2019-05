In The New Pope arrivano Marilyn Manson e Sharon Stone | le foto che confermano la loro

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) The Newsarà presto realtà. Alcuni aspettano la messa in onda per questo autunno, altri ancora sono convinti che il sequel di The Younarriverà in tv solo nel 2020, fatto sta che le nuoveche mostrano Marylinal fianco di John Malkovich hanno cambiato tutto. L'hype è alle stesse e quella che era già una delle serie più attese della prossima stagione televisiva e già balzata subito sul podio.A stuzzicare il pubblico questa volta non ci ha pensato la HBO con un nuovo trailer dopo quello delle scorse settimane, ma proprio i profili ufficiali social di Sky che hanno mostrato ledelle due guest star della nuova stagione della serie firmata dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Già il trailer della rete americana aveva mostrato alcune sequenze del sequel che mostrava Jeremy Irons e John Malkovich, molto probabilmente pronto a vestire i panni del ...

AndreaDovizioso : #Dovi's new livery for the #FrenchGP. What do you think? ?? La nuova livrea di #AndreaDovizioso per la gara di… - giroditalia : The new Maglia Rosa! @valerioconti93 - @TeamUAEAbuDhabi | La nuova Maglia Rosa! @valerioconti93 - @TeamUAEAbuDhabi… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | Muovendosi tra Roma e New York, #TheStaggeringGirl di #LucaGuadagnino racconta una storia intima, fatta di simbo… -