In Italia si sfornano 8 | 3 milioni di pizze al giorno | i segreti dell’impasto

(Di venerdì 17 maggio 2019) Non solo impasti e farine, ma anche attenzione agli ingredienti, alla loro provenienza e ai diversi metodi di lavorazione: in fatto di pizza glini sono sempre più legati a un consumo di qualità, che tutela la salute, e per il quale vale la pena spendere qualche euro in più.È quanto emerge da un'indagine presentata da Eataly, a Roma, nella prima edizione di "Impronte di pizza - La parola a chi lascia il segno", un confronto in cui grandi maestri del mondo pizza, provenienti da diverse scuole di pensiero, hanno messo in scena le loro personali interpretazioni del piatto icona del Made in Italy.Renato Bosco, Stefano Callegari, Franco Pepe e Ciro Salvo, moderati dal giornalista Luciano Pignataro, si sono confrontati sull'impasto, uno dei temi più caldi nella cultura della pizza. A partire dalle farine, magari speciali, utilizzate per ottenere impasti diversi, i maestri ...

