Ilona Staller querela Rocco Siffredi ' Chiesto un risarcimento di 500 mila euro'

Cicciolina vuole 500mila euro di risarcimento! Ilona Staller querela Rocco Siffredi : Finisce in tribunale lo scontro tra Ilona Staller e Rocco Siffredi, l'avvocato di Cicciolina ha fatto sapere che verranno chiesti 500mila euro di risarcimento, è stata Cicciolina a querelare l’attore in seguito alle offese fatte sul suo conto. Il conflitto tra i due ha avuto inizio quando Rocco rivelò alcuni dettagli relativi Ilona : “Puzza di latte di capra ed è tirchia”, aveva detto lui in alcune interviste scatenando l’ira furibonda di ...

Live Non è la d’Urso - Rocco Siffredi : “Ilona Staller ha cercato di…” : Rocco Siffredi replica alle parole di Ilona Staller a Live Non è la d’Urso Non è stata una puntata facile, quella di Live Non è la d’Urso di questa sera. Tutta la puntata è stata quasi interamente dedicata alla vicenda di Pamela Prati e il presunto Marco Caltagirone. Dopo ciò che è successo con Pamela in studio, è arrivato il turno dell’amatissimo Rocco Siffredi, che non ha di certo bisogno di inventarsi nulla poiché sempre ...

Live Non è la D'Urso/ Finti matrimoni e Ilona Staller choc : 'Vendo ogni cosa' : Puntata vibrante a Live Non è la D'Urso, con tanti temi: dall'annullamento del matrimonio tra la Prati e Caltagirone alle rivelazioni shock della Varone.

Ilona Staller mette in imbarazzo Barbara d’Urso a Live : la confessione : Barbara d’Urso imbarazzata da Ilona Staller a Live: la clamorosa rivelazione E’ appena finita una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. E sul finire della trasmissione c’è stato ‘l’uno contro tutti’ di Ilona Staller detta Cicciolina. La conduttrice ha immediatamente mandato in onda un video inerente al fatto che quest’ulima sia rimasta al verde dopo l’abolizione dei vitalizi da parte del ...

Live – Non è la D’Urso : nell’ottava puntata ancora le nozze della Prati. Ilona Staller protagonista dell’Uno contro Tutti : Ilona Staller Le nozze annullate di Pamela Prati saranno ancora una volta al centro della scena nell’ottavo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Attraverso una serie di documenti e di nuove “testimonianze shock”, Barbara D’Urso analizzerà gli ultimi eventi della bizzarra vicenda e cercherà di capire se la voce di Mark Caltagirone, sentita la scorsa settimana, fosse autentica ...

Ilona Staller fa causa a Sotheby's per 21 milioni di dollari per le foto 'Made in heaven' con Jeff Koons : "Non mi hanno pagato i diritti". Con quelle immaagini il marito divenne uno dei più noti e pagati artisti del mondo

Ilona Staller fa causa a Sotheby's per 21 milioni di dollari per le foto 'Made in heaven' con Jeff Koons : ROMA - Ilona Staller fa causa a Sotheby's New York per aver battuto all'asta alcune foto della serie 'Made in heaven' dell'artista Jeff Koons. L'attrice ha dato mandato al suo noto avvocato, Luca Di ...

Ilona Staller furiosa con Le Iene : colpa di Rocco Siffredi : Solo alcuni giorni fa Ilona Staller , in arte Cicciolina, ha annunciato di voler mettere all' asta i suoi abiti perché ridotta sul lastrico . Così, raggiunta da Le Iene , l'attrice hard ha accolto la ...

Radio 24 - La Zanzara * Ilona Staller : « Tagliare il mio vitalizio è anticostituzionale - Senza i soldi del vitalizio non faccio più le ... : Pisello di Murano artistico realizzato tra il '70 e l'80 che usavo negli spettacoli dal vivo". Ti hanno pure tolto il vitalizio: "Sono un'icona nazionale, non hanno capito niente. Tagliare ...

Ilona Staller è costretta a vendere tutto quello che possiede : Ilona Staller in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” ha raccontato di aver speso tutti i suoi risparmi e di essere costretta a mettere all’asta i suoi cimeli. Tra questi anche l’abito con cui fece il suo ingresso in Parlamento e la biancheria intima usata.La Staller naviga in cattive acque dopo che il vitalizio da ex parlamentare le è stato pignorato dall’autorità giudiziaria per una faccenda di spese ...

Ilona Staller sono sul lastrico vendo tutto quello che ho : Ilona Staller ha infatti raccontato a “Vanity Fair” di aver speso tutti i suoi risparmi e di essere costretta a mettere all’asta i suoi cimeli. Tra questi anche l’abito con cui fece il suo ingresso in Parlamento e la biancheria intima usata.La Staller naviga in cattive acque dopo che il vitalizio da ex parlamentare le è stato pignorato dall’autorità giudiziaria per una faccenda di spese condominiali non pagate. In vendita, oltre all’abito che ...