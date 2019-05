Cicciolina vuole 500mila euro di risarcimento! Ilona Staller querela Rocco Siffredi

Così, viene annunciata la querela della ungherese nei confronti dell’ex collega al quale, come viene anticipato nella nota diramata a mezzo stampa, verrà chiesto un risarcimento pari a 500mila euro che verranno devoluti ad una associazione antiviolenza per la donna. Intanto, nelle ultime ore, il nome di Ilona Staller è tornato a rimbalzare in rete anche per un altro motivo: la possibile partecipazione di Cicciolina alla nuova edizione del Grande Fratello VIP. Questo, però, è un altro capitolo.

Finisce in tribunale lo scontro tra, l'avvocato diha fatto sapere che verranno chiestidi risarcimento, è statare l'attore in seguito alle offese fatte sul suo conto. Il conflitto tra i due ha avuto inizio quandorivelò alcuni dettagli relativi: "Puzza di latte di capra ed è tirchia", aveva detto lui in alcune interviste scatenando l'ira furibonda dinegli studi di Live! Non è la d'Urso ha chiesto scusa alla collega per le dichiarazioni offensive nei confronti di una donna.Adesso arriva il comunicato da parte del legale di. "continua ad offenderee un gentiluomo non offende mai una donna. Sequesta notorietà sarà accontentato".