Il trailer della serie tv su Batwoman

Nel primo trailer di Pose 2 Pray Tell affronta l’AIDS e rivela : la gioia nei momenti più oscuri della vita è una scelta : FX ha finalmente rilasciato il primo trailer di Pose 2, che tornerà in onda sulla stessa rete l'11 giugno. La prima stagione – in streaming su Netflix – ci ha condotti dritti dritti nel cuore della ballroom culture di New York, sul finire degli anni '80, e ci ha svelato le gioie, i dolori, le enormi difficoltà di un gruppo di uomini e donne LGBTQ. Il protagonista assoluto di questo nuovo trailer di Pose 2 è però Pray Tell, l'emcee ...

Nel trailer di Black Mirror 5 - tra intelligenza artificiale - derive della tecnologia e realtà virtuale spunta anche Miley Cyrus : Black Mirror 5 debutterà su Netflix il 5 giugno con tre nuove storie, ancora una volta firmate da Charlie Brooker e con Annabel Jones nel ruolo di produttrice esecutiva. Il cast comprende Anthony Mackie – già visto in Avengers: Endgame –, Captain America: Civil War, Ant-Man e altri –, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace – Interstellar, BlaKkKlansman –, Damson Idris, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport – Shameless, ...

Big Little Lies - ecco il trailer della seconda stagione : http://www.youtube.com/watch?v=eCWevZV945M “Che la seconda media inizi“, e con essa anche la seconda stagione di Big Little Lies. Così si sente pronunciare nel trailer ufficiale dei nuovi episodi della serie Hbo che tornerà il prossimo 9 giugno negli Stati Uniti e da noi arriverà il 18 giugno su Sky Atlantic. Al cast di stelle della prima stagione, in cui spiccano Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Laura Dern si aggiungerà anche ...

Il Trono di spade 8x05 : il trailer nel dettaglio della penultima puntata : Successivamente alla messa in onda della quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin, la rete televisiva HBO ha condiviso un video promo della 8x05, la penultima puntata di cui ancora non è noto il titolo. Però siamo andati ad analizzare nel dettaglio il trailer ufficiale ed ...

Beverly Hills 90210 - ecco la data e il primo trailer della nuova serie : il cast è riunito - ma il pensiero va a Dylan : La tanto desiderata 'reunion' del cast di Beverly Hills 90210 è ormai realtà e in queste ore la Fox ha lanciato il primo filmato promozionale. Per tutti i figli degli anni Novanta è un momento storico ...

Watchmen - il trailer della serie HBO di Damon Lindelof prevista in autunno (VIDEO) : Watchmen, HBO rilascia il primo trailer della serie prodotta da Damon Lindelof che debutterà in autunno. Il prossimo progetto di Damon Lindelof, che nella sua carriera di autore e produttore si è occupato di Lost e The Leftovers su HBO, sta per arrivare. HBO infatti ha rilasciato il primo trailer di Watchmen, la serie che si basa sull’omonimo fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons e pubblicato da DC Comics negli anni ottanta. Watchman è ...

Watchmen - il primo teaser trailer della serie fa ben sperare : L’orologio dell’apocalisse, quello che annuncia la fine del mondo per colpa delle armi nucleari, batte il tempo in maniera implacabile e sulle sue note si sviluppa il primo teaser della serie Watchmen. Il video ci offre un assaggio della nuova produzione della HBO, tra le più attese di questa stagione dai fan. La serie infatti è ispirata alla celebre graphic novel Watchmen firmata da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons, ...

Legion - ecco il trailer della terza e ultima stagione : http://www.youtube.com/watch?v=D8Vl1fuGn1A Una delle serie più ipnotiche e visionarie degli ultimi anni sta per fare il suo ritorno: la terza stagione di Legion, infatti, sarà trasmessa a partire dal prossimo 24 giugno negli Stati Uniti su Fx (mentre da noi arriverà su Fox). Gli episodi che andranno in onda saranno anche gli ultimi, portando a conclusione l’immaginario che lo showrunner Noah Hawley ha costruito attorno a David Haller (Dan ...

Spiderman : nuovo trailer e un colpo di scena sul futuro della Marvel : Spiderman: Far from Home chiuderà la fase tre del Marvel Cinematic Universe, e con l'ultimo trailer rilasciato abbiamo importanti novità per il film e più in generale per il futuro della Marvel . ...

Agents of SHIELD - ecco il trailer della sesta stagione : Inizialmente la serie era un'idea di Whedon , che consisteva nel costruire un mondo più ampio in grado di allargare il MCU e spostarlo sul piano televisivo, in modo da sviluppare le storie anche sul ...

«The Handmaid’s Tale» - il trailer della terza stagione : The Handmaid’s Tale è pronto a tornare su Hulu dal prossimo 5 giugno negli Stati Uniti e su Timvision, dal 6 giugno, in Italia. «Eresia. Per questo vieni punito, non per far parte della resistenza, perché ufficialmente non esiste alcuna resistenza, né per avere aiutato le persone a scappare, perché ufficialmente non c’è nulla da cui scappare». Frasi pronunciate con calma, da June/Difred che guarda ...