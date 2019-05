Il Segreto | trame spagnole | Elsa ha una malattia incurabile | Matias viene operato

Il Segreto trame : Isaac si scontra con il dottor Alvaro a causa di Elsa : Le vicende de "Il Segreto" continueranno ad emozionare il pubblico di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane (delle quali non è stata ancora comunicata la programmazione) Isaac si dimostrerà decisamente geloso della complicità nata tra Elsa e il dottor Alvaro. Guerrero, infatti, si renderà protagonista di uno scontro con il nuovo arrivato a causa della sua eccessiva gelosia nei confronti della Laguna....Continua a leggere

Il Segreto - trame iberiche : la Castaneda resta paralizzata dopo l'attentato : Drammatiche novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana nella penisola spagnola. Gli spoiler iberici dal 20 al 24 maggio svelano che Maria Castaneda scoprirà di essere rimasta paralizzata in seguito all'esplosione durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Donna Francisca, invece, mediterà una vendetta contro Severo. Il Segreto: Fernando si sposa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda ...

Il Segreto - trame Spagna : Maria rimane paralizzata - Francisca si vuole vendicare di Severo : Le puntate iberiche attuali della famosa serie televisiva “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra sono state caratterizzate da un drammatico evento. Le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si sono concluse in un modo terribile: quest'ultima ha perso la vita a causa dello scoppio improvviso di un ordigno esploso nel bel mezzo dei festeggiamenti. Nei capitoli che verranno trasmessi su “Antena 3” da lunedì 20 a venerdì 24 ...

Il Segreto - trame al 25 maggio : Marcela arrabbiata con Matias - Dolores diventa nonna : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, che riguardano ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 19 al 25 maggio 2019. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, su tutti Dolores, che diventerà finalmente nonna di una femminuccia partorita da Gracia in Svizzera. I fan della soap iberica da qualche puntata hanno intuito che l’accusa di furto ai danni di Elsa non è altro che una ...

Il Segreto - trame : Saul strappa Prudencio da morte certa - Lamberto esce dal carcere : Le vicende de Il Segreto continueranno ad intrattenere i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate trasmesse nelle prossime settimane, Saul sarà protagonista di un gesto altruista, che salverà la vita di Prudencio. Nel frattempo Eustaquio escogiterà un piano per liberare Lamberto dal carcere. Il Segreto: Julieta rapita Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che il lieto fine ...

Il Segreto - trame : Dolores sviene dopo aver capito che Donna Francisca non è morta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Nelle prossime puntate Dolores sarà protagonista di un'esilarante scenetta. La madre di Hipolito, infatti, si prenderà un brutto spavento quando scoprirà che Donna Francisca non è morta. Il Segreto: il ritorno di Donna Francisca Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 ...

Il Segreto - trame Spagna : Elsa vuole partire senza Isaac - Maria in condizioni critiche : La telenovela di origini spagnole Il Segreto ambientata a Puente Viejo riesce a stupire il pubblico con numerosi colpi di scena. Le puntate iberiche di questa settimana saranno caratterizzate da inaspettati e drammatici avvenimenti. Mentre Isaac Guerrero rimarrà spiazzato dalla decisione di Elsa Laguna di mettere fine alla loro tresca amorosa, gli abitanti della casona affronteranno delle difficoltà. L’ex padrona di Antolina deciderà di ...

Il Segreto - trame spagnole : Isaac sospetta di essere stato derubato da Antolina : Le trame della serie televisiva spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere ricche di intrighi. Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Spagna questa settimana, Isaac Guerrero farà una sconvolgente scoperta. Il carpentiere quando sarà intenzionato a prendere i soldi nel solito posto in cui li aveva conservati, farà innervosire Elsa Laguna. L’amico di Matias Castaneda, pur ...

Il Segreto - trame fino al 25 maggio : Gracia partorisce - Marcela delusa da Matias : Le vicende de Il Segreto continuano ad emozionare i fan di Canale 5. Nelle puntate trasmesse dal 19 al 25 maggio, Marcela reagirà molto male dopo aver scoperto il piano di Isaac e Matias, mentre Fernando smaschererà Maria. Infine Gracia diventerà mamma. Il Segreto: Marcela scopre il piano di Matias e Isaac Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 maggio, svelano che un falsario vorrà mettere sul ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 25 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 19 a sabato 25 maggio 2019: Un falsario cerca di piazzare banconote false a Puente Viejo. Matias teme che il piano, messo in moto con Elsa e Isaac per smascherare Antolina, possa naufragare, soprattutto quando la Laguna appare sempre più debole e in condizioni di salute critiche. Severo studia una controffensiva per arginare Eustaquio Molero e difendere gli abitanti di Las Lagunas. Fernando ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando vuole vendicare la morte della moglie - Severo pentito : Nelle puntate spagnole di questa settimana della famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto” accadrà una catastrofe per colpa di Severo Santacruz, che si vendicherà di Francisca Montenegro in un giorno di festa. Fernando Mesia e Maria Elena dopo essere diventati marito e moglie, vivranno un vero e proprio inferno insieme a tutti gli invitati, a causa dell’esplosione improvvisa di una bomba. La novella sposa perderà la vita all’istante tra ...

Il Segreto - trame : Maria chiede a Fernando di non lasciare Puente Viejo : Le vicende de Il Segreto continuano a far emozionare i telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni trasmesse tra qualche settimana su Canale 5 svelano che Fernando riuscirà a rimettersi in forma dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran tanto da decidere di lasciare Puente Viejo. Dall'altra parte Raimundo e Maria abbiano abbiano un'altro piano in serbo per lui. Il Segreto: Fernando salva Esperanza e Beltran Le anticipazioni de Il Segreto, ...

Il Segreto - trame : Marcela guarisce dalla varicella - le condizioni di Camelia peggiorano : Continuano ad emozionare i fan di Canale 5 le vicende ambientate a Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in onda tra qualche settimana in Italia svelano che l'epidemia di varicella provocherà non pochi problemi a Marcela e Camelia. Se la moglie di Matias verrà dichiarata fuori pericolo, per la figlia ci saranno delle gravi complicazioni. Il Segreto: arriva un'epidemia a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando rimane vedovo a poche ore dal sì con Maria Elena : Brutte notizie arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni in Spagna. Le anticipazioni svelano che le nozze di Fernando e Maria Elena si tingeranno di rosso mentre Isaac comincerà dubitare di Elsa. Il Segreto: Consuelo e Marcela dubitano di Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate trasmesse dal 13 al 17 maggio in Spagna, raccontano che Elsa, appena tornata dal carcere, comincerà a comportarsi in modo ...