Il ritorno di Cristina Kirchner

ilfoglio

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il fantasma ditorna a aggirarsi sull’Argentina. Nel 2015 lasciò un paese che aveva l’inflazione maggiore al mondo dopo il Venezuela, anche se mascherata con conti truccati. Attualmente è imputata in 11 processi e sarebbe soggetta a 5 mandati di arresto preventivo non eseguiti per

ilfoglio_it : Il fantasma di Cristina Kirchner torna a aggirarsi sull’Argentina. E in vista delle presidenziali di ottobre i sond… - Druid34677944 : RT @elisa09059970: @cristina_blz78 IMO sa che l’ha fatto per salvare Charlie, sono tutti accorsi al Lux per questo. O lo segue o potrebbe e… - elisa09059970 : @cristina_blz78 IMO sa che l’ha fatto per salvare Charlie, sono tutti accorsi al Lux per questo. O lo segue o potre… -